Доигрались: игорную зону «Азов-Сити» могут закрыть

Инвесторы первой игорной зоны России «Азов-Сити» рассказали о финансовых и социальных последствиях закрытия проекта. История вопроса и экономический эффект от данного дела — в материале News.ru.

Конец игре

Понятие «игорная зона» появилось в России в 2010 году после того, как в 2009 году свободу игорного бизнеса существенно ограничили. По сути, данная индустрия была запрещена по всей стране, за исключением нескольких выделенных для этих целей территорий, которые и получили название игорных зон. Они появились в буквальном смысле в разных концах страны: в Приморье, в Калининградской области, на Алтае и в Краснодарском крае. Последняя открылась раньше всех.

Инвесторов туда активно привлекали, сулили им большие перспективы. Проект заинтересовал краснодарскую компанию «Шамбала», которая открыла на территории кубанского Лас-Вегаса три казино, четыре ресторана, пятизвёздочный отель SPA-комплекс, и ООО «Роял тайм» из Татарстана. Второй инвестор вложился в гостиницу и огромное здание казино площадью 11 тысяч 700 кв м.

Global Look Press/CTK/Miroslav Chaloupka

По словам директора «Шамбалы» Максима Смоленцева, власти региона буквально зазывали инвесторов. «Приходите, сорвёте джекпот», — вспоминает шутки регионального начальства Смоленцев. Однако, спустя время обстоятельства сложились так, что инвесторы могут остаться не только без обещанной прибыли, но и потерять вложенное, не получив при этом компенсации.

После нескольких лет работы над игорной зоной нависла угроза закрытия. В 2016 году Госдума приняла законопроект о ликвидации «Азов-Сити». Основной причиной было создание новой игорной зоны в том же регионе, а именно, на территории сочинской Красной Поляны. Дело в том, что по закону допускается существование только одной зоны в одном регионе России. В связи с этим, согласно законопроекту, «Азов-Сити» должны закрыть до 31 декабря 2018 года. Кроме того, в июле 2018 года правительство внесло в нижнюю палату парламента ещё один законопроект, касающийся возмещения ущерба инвесторам игорных зон в случае их ликвидации. «Азов-Сити» указан в нормативном акте в качестве исключения, на которое его нормы не распространяются.

Инвесторов такой расклад очень удивил: они считают ситуацию несправедливой, а законопроекты — противоречащими нормам гражданского права, Конституции и принципам защиты конкуренции.

«Это просто возмутительно. Как можно все переиграть задним числом? Ведь закон обратной силы не имеет. Кроме того, нас откровенно дискриминируют. Закрывая проект, нас при этом хотят лишить компенсации», — негодует генеральный директор ООО «Ройал Тайм» Вячеслав Макарушкин.

Что будет и что делать?

По мнению инвесторов и местных властей, ущерб от закрытия игорной зоны понесут не только организаторы проекта, но и территория, на которой он расположен и местные жители.

«Закрытие «Азов-Сити» нанесет большой репутационный ущерб властям региона и страны. У нас без конца говорят о том, как важно привлекать инвесторов, и при этом так с ними поступают», — отмечает Максим Смоленцев

Его слова подтверждает глава Щербинского района Краснодарского края Сергей Цирульник. Он сообщил, что уже получил отказ от нескольких инвесторов, которые намеревались вложиться в местные инфраструктурные и сельскохозяйственные проекты. «Всех пугает ситуация с „Азов-сити“. Люди опасаются повторения подобного сценария. Мне отвечают: посмотрим, закроют „Азов“ или нет, потом вернёмся к вопросу», — рассказывает глава района.

По данным местных властей, сейчас на объектах игорной зоны работают 2,5 тысячи человек. Большая часть из них — жители района. Треть поступлений в местный бюджет исходит от игорной зоны. За восемь лет работы «Азов-Сити» дал значительный прирост районных финансов. Если в 2010 году местный бюджет составлял 600 млн рублей, то в 2017 году — более 1 млрд рублей.

Global Look Press/CMI_CRUISE_CMI2435/Cindy Miller Hopkins

Таким образом, в случае закрытия игорной зоны район лишится значительной доли средств, которые нечем восполнить. По словам главы района, это приведёт к заморозке многих социальных проектов, таких, например, как строительство стадиона, газификации и других.

Самым значительным последствием, инвесторы и местные власти считают ликвидацию тысяч рабочих мест, что оставит без средств к существованию сотрудников «Азов-Сити» и членов их семей.

Организаторы пояснили, что использование объектов игорной зоны в других целях невозможно или технически сложно. В случае реализации худшего сценария инвесторы просто забросят объекты — обслуживать их очень дорого.

Сейчас в планах местных властей и резидентов игорной зоны — повлиять на законодателей и чиновников и не допустить закрытия «Азов-Сити». Сотрудники игорной зоны уже отправили в различные инстанции 2 тысячи писем. В то же время, инвесторы и районные чиновники предлагают возможные варианты изменения соответствующего законопроекта. Например, внести в него норму, допускающую существование двух игорных зон в одном субъекте. Защитники «Азова» уверены, что эта игра определённо, стоит свеч.