Более 500 молодых семей Псковской области получат жилищные сертификаты к 2023 году

ПСКОВ, 8 августа. /Корр. ТАСС Алексей Семенов /. Более 500 молодых семей Псковской области смогут к 2023 году улучшить свои жилищные условия и получить сертификаты на единовременную социальную выплату в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области». Об этом сообщил ТАСС начальник регионального управления социальной защиты Армен Мнацаканян.

"По программе обеспечения жильем молодых семьей, мы сейчас получили хорошее финансирование: 93 млн рублей из федерального бюджета будет выделено, решение уже принято, и еще 7 млн на условиях софинансирования выделил областной бюджет. Мы огромное количество сертификатов выдадим молодым семьям. Уже в 2019 году более ста семей смогут получить сертификаты и улучшить свои жилищные условия. Эта работа ведется в рамках национального проекта, к 2023 году мы сможем обеспечить более 500 семей", — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что в 2018 году молодым семьям было выдано лишь 14 жилищных сертификатов, на эти средства было направлено порядка 12,5 млн рублей из федерального и регионального бюджета. Сейчас в очереди на улучшение жилищных условий находится более 3 тыс. молодых семей Псковской области. Средний размер социальной выплаты для семьи составляет 750 тыс. рублей. Чтобы обеспечить выплатами все молодые семьи, участвующие в программе, требуется более 2 млрд рублей.

Мнацаканян добавил, что социальный городок для пенсионеров и многодетных появится в Пскове к 2020 году.

Социальный городок — это уникальное социальное учреждение нового типа, которое принципиально отличается от государственных домов престарелых. В городке будет образована безбарьерная доступная среда, проживать в нем будут различные группы населения: пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды. Проект включает в себя так называемый «детский сад для пенсионеров», куда можно на дневное время привезти пожилого человека, пока его дети или внуки работают. За последние 5 лет в соцгородке были возведены два жилых корпуса и административное здание, подведены все необходимые инженерные сети, но из-за нехватки финансирования реализация проекта была приостановлена.

"К началу 2020 года мы уже сдадим этот объект, в 2019 году будет возобновлено строительство, оно пойдет полным ходом. Этот объект уникальный в стране, мы сделаем так, чтобы в нем была гериатрическая служба, внедрим … амбулаторную службу системы долговременного ухода, «детский сад для взрослых», — сказал собеседник агентства, уточнив, что на завершение строительства социального городка не хватает 300 млн рублей.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин , побывавший недавно в регионе, обсудил вопрос о завершении строительства соцгородка с врио губернатора Михаилом Ведерниковым . Топилин заявил, что федеральный бюджет окажет Псковской области поддержку в реализации этого проекта, и добавил, что социальный городок должен стать ключевым учреждением в рамках реализации проекта по долговременному уходу за пожилыми людьми.

О социальном городке

Социальный городок представляет собой комплекс малоэтажных многоквартирных домов, а также ряд объектов инфраструктуры. Он возводится в непосредственной близости к городу Пскову, в деревне Борисовичи Псковского района на площади в 3 гектара. В жилых домах смогут разместиться до 130 человек, в том числе граждане пожилого возраста, люди с ограниченными возможностями, а также многодетные семьи.

Строительство всего комплекса осуществляется на основе принципа «безбарьерная среда». Проект предусматривает обустройство на территории городка специальных лифтов, пандусов для инвалидов-колясочников. Количество квадратных метров на одного человека будет существенно больше установленных нормативов, которые существуют в домах— интернатах для престарелых и инвалидов.

Кроме жилых домов, в социальном городке возводятся административные здания. В них будет открыт круглосуточный медицинский пост, массажный и процедурный кабинеты, а также дневной стационар на три койко-места с необходимыми помещениями. В социальном городке также разместится тренажерный зал, библиотека, центр по обучению компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов, парикмахерская, аптека и часовня.