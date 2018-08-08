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Губернатор Юрий Берг взял на контроль ситуацию на птицефабрике «Родина»
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Губернатор Юрий Берг взял на контроль ситуацию на птицефабрике «Родина» 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
На птицефабрике «Родина» в Сорочинском городском округе возобновятся поставки газа. Такая договоренность достигнута в результате переговоров губернатора Оренбургской области Юрия Берга и компаний «Газпром Газораспределение Оренбург» и «Т Плюс». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Электроснабжение птицефабрики осуществляется в штатном режиме.
«Главное — не допустить возникновения чрезвычайной ситуации и остановки производства», — сказал Юрий Берг.
Поставку газа на предприятие прекратили 7 августа из-за долга в 270 тыс.рублей. Вчера же сотрудники птицефабрики из-за задолженности по зарплате объявили забастовку и отказались выходить на работу. Компания должна им 2,4 млн рублей. На птицефабрике работают 89 человек. Еще 1,1 млн рублей предприятие должно за электроэнергию.
Информация о задержке сотрудникам заработной платы появилась еще весной этого года. В среду, 8 августа, региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту не выплаты зарплаты работникам компании.
В областном Минтруде сообщили, что директор птицефабрики дисквалифицирована. Состояние поголовья контролируют сотрудники регионального Минсельхоза и специалисты ветеринарной службы.
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