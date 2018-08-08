Губернатор Юрий Берг взял на контроль ситуацию на птицефабрике «Родина»

На птицефабрике «Родина» в Сорочинском городском округе возобновятся поставки газа. Такая договоренность достигнута в результате переговоров губернатора Оренбургской области Юрия Берга и компаний « Газпром Газораспределение Оренбург» и «Т Плюс» . Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Электроснабжение птицефабрики осуществляется в штатном режиме.

«Главное — не допустить возникновения чрезвычайной ситуации и остановки производства», — сказал Юрий Берг.

Поставку газа на предприятие прекратили 7 августа из-за долга в 270 тыс.рублей. Вчера же сотрудники птицефабрики из-за задолженности по зарплате объявили забастовку и отказались выходить на работу. Компания должна им 2,4 млн рублей. На птицефабрике работают 89 человек. Еще 1,1 млн рублей предприятие должно за электроэнергию.

Информация о задержке сотрудникам заработной платы появилась еще весной этого года. В среду, 8 августа, региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по факту не выплаты зарплаты работникам компании.