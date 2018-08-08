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Жители Митина поучаствуют в донорской акции
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Жители Митина поучаствуют в донорской акции 

Управа района Митино 2 часа назад
Фото: Управа района Митино
В субботу, 11 августа, в отделении переливания крови городской клинической больницы № 52 по адресу: улица Пехотная, дом 3, корпус 1 состоится очередная акция «Донорская суббота». Доноров ждут с 08.30 до 12.00.
— Ждем доноров всех групп крови. Регистрация в Москве и Московской области не требуется, с собой нужно иметь паспорт гражданина РФ. Также напоминаем, что необходимо соблюдать донорскую диету, — отметили в пресс-службе ГКБ № 52.
Телефоны для справок: 8 (499) 196-35-33, 8 (906) 770-29-60. (ср)
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