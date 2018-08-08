Тюменская «матрешка» вышла в лидеры по росту розничной торговли

Розницу взбодрили отказ населения от сберегательной модели поведения, сопровождаемый всплеском кредитования, и, разумеется, долгожданное увеличение среднедушевой реальной зарплаты. В Тюменской области она, как обычно, немногим выше средней по стране, но тут достаточно велика доля высокооплачиваемых работ. Скажем, в сфере научно-инженерного сопровождения нефтегазовых проектов заработок около 70 тысяч рублей (с вычетом НДФЛ), в нефтепереработке и нефтехимии — от 80 до 95 тысяч, в добыче углеводородов — 130 тысяч. Однако есть отрасли, где официально декларируемая зарплата колеблется в пределах 10-15 тысяч рублей. Так или иначе, но на каждого тюменца приходится в месяц покупок продуктов и товаров приблизительно на 19,5 тысячи рублей. В Югре и Свердловской области — более чем на 20 тысяч. А вот у жителей Зауралья покупательская способность практически в два раза меньше, чем у ближайших соседей

Барометром экономического самочувствия розничного бизнеса служит, в частности, уровень спроса на торговые помещения. Тут важно знать, что по обеспеченности ими на каждую тысячу жителей Тюмень наравне с Екатеринбургом входит в первую пятерку городов РФ. По словам руководителя агентства коммерческой недвижимости Натальи Девятковой, из двух самых больших торговых центров Тюмени один арендаторы заполнили, что называется, под завязку, да и второй, открывшийся полтора года назад, — почти полностью. В других крупных и популярных ТЦ свободны максимум шесть процентов площадей. Эксперт утверждает: качественные торговые центры вновь ощущают конкуренцию за квадраты, поэтому велика вероятность того, что во втором полугодии ставку аренды они поднимут на 4-6 процентов.

Другая сторона медали — экспансия федерального ретейла. Он продолжает вытеснять местных предпринимателей. За последние годы свернули бизнес сотни ИП, занимавших нишу «магазин у дома». Согласно статистике службы объявлений «Юла», во втором квартале в Тюмени среди предложений по продаже готового бизнеса едва ли не половина пришлась на сферу торговли. Причем по сравнению с началом года владельцы, как правило, снижали цены. Избыток предложений явный.

— В свое время мой продуктовый магазин процветал, в округе ему не было равных по ассортименту. Но грянул кризис, одновременно поблизости расположились сетевики. Выручка сократилась вдвое, пришлось на всем экономить. Когда федеральная сеть предложила продать ей магазин, раздумывать не стала. Решили с мужем вложить деньги в автосервис, — рассказывает предприниматель Вероника.

Мелкий розничный бизнес лавирует. Показательна картина преобразований в одном из старых микрорайонов заречной части Тюмени за последние пять лет. В 2013-м здесь насчитывалось 14 торговых точек. Восемь из них уже два-три раза поменяли профиль, специализацию, формат. У семи сменились хозяева. Три магазина разорились и закрылись, помещения никто не приобрел и не арендовал. Правда, в целом на территории города баланс, по всей вероятности, сохраняется: только в прошлом году в Тюмени введено в строй 162 новых объекта торговли.

— В выстраивании тактики соперничества за покупателя остается использовать слабые стороны федеральных сетей. У них часто на полках одно и то же. Немало продуктов оказывается просроченными и уходит на утилизацию. Значит, надо искать изюминку — формировать в чем-то оригинальный ассортимент, сотрудничая с небольшими компаниями-поставщиками, быть предельно гибким и осмотрительным в закупках, — говорит председатель тюменской Ассоциации малых и микропредприятий в сфере торговли Владимир Панов

По наблюдениям Панова, в последние месяцы покупательский спрос действительно вырос. Вот только эксперт сомневается, что высокие темпы сохранятся. Мелкая розница, оценивая свои риски, внимательно следит за доходами ретейла. Недавно появились свежие финансовые отчеты четырех крупнейших игроков России за второй квартал и полугодие. Так вот, у одной сети объем выручки снижается. Другая получила хорошую прибавку, однако преимущественно за счет экстенсивного развития — стоимость среднего чека в ее магазинах уменьшилась. Не очень-то впечатляет динамика продаж у двух других ретейлеров. В Тюменской области по отдельным позициям результаты лучше, но на общую картину они не влияют.

тем временем