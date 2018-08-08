ФАС намерена помочь бизнесу на Севере стать конкурентоспособным

"Выровнять условия [предпринимателей Север] с предпринимателями других регионов нужно. Об этом и идет речь — получить справедливые равные условия", — сказал представитель ведомства.

Причиной неравных условий он назвал в первую очередь социальную нагрузку. «Предприниматели на северных территориях уже обременены дополнительными соцобязательствами, и это уже неравные условия. Мы должны на это посмотреть», — сказал он. Речь идет о северных надбавках в зарплате работников, длинных отпусках, оплате дороги в отпуск, высоких коммунальных платежах. «Проблемы малого и среднего бизнеса на северных территориях можно умножить на два, а то и на три», — отметил Пузыревский.

При этом он признал, что на данный момент в федеральных проектах по поддержки малого и среднего бизнеса иногда отсутствуют мероприятия именно для северных территорий.

По его словам, речь идет не о преференциях отдельным предпринимателям, а о выработке мер поддержки для северного бизнеса в целом. Причем процесс этот будет длительным. «Быстрые рецепты часто приводят к большим проблемам. Если помогли одному из пяти предпринимателей, и он стал монополистом, это отложенная проблема монополии на будущее. Надо действовать быстро, но принимать решения, которые помогут развитию конкуренции, помогут прийти дополнительным предпринимателям на северную территорию», — сказал он.

Работа над этой проблемой будет вестись в рамках разработанного Национального плана по развитию конкуренции. Для его реализации ФАС и руководство Мурманской области подписали сегодня соглашение о сотрудничестве. Задача соглашение — организовать взаимодействие антимонопольного ведомства и властей региона по активному развитию конкуренции, создание условий для эффективного функционирования товарных рынков, реализацию государственной политики по развитию конкуренции, повышение инвестиционной открытости органов исполнительной власти, соблюдение антимонопольного законодательства в разных сферах.