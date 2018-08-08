В своем поздравлении глава региона в первую очередь отметил заслуги ветеранов строительной отрасли: «Я хочу вас искренне поблагодарить за ваш труд. Мы и сегодня гордимся прекрасными зданиями, построенными вами, уникальными архитектурными и техническими проектными решениями наших производственных предприятий. Низкий вам за это поклон и благодарность многих поколений».
Говоря о задачах, стоящих перед отраслью сегодня, Дмитрий Азаров отметил, что по всей территории области проектируются новые социальные объекты. Идет подготовительная работа по целому ряду важнейших инфраструктурных проектов — мостовому переходу через Волгу в районе села Климовка, реконструкции автомобильной дороги Тольятти-Ягодное, организации скоростного железнодорожного сообщения Самара — Тольятти, строительству железнодорожной ветки в Особую экономическую зону и многих других. И каждый такой проект предполагает строительство новых производственных зданий, жилых домов, центров отдыха и оздоровления, подъездных автодорог, дополнительного инфраструктурного обеспечения.
Повышенное внимание уделяется сегодня и формированию комфортной городской среды, благоустройству общественных зон и дворовых территорий.
"Впереди вас ждет много работы, — выразил уверенность глава региона. — А это значит, что будет возможность честным трудом зарабатывать достойный доход, быть успешным, иметь возможность самореализоваться. Я желаю вам успеха. Ваш успех — это успех региона, успех России!"
Также на торжественном мероприятии ряд лучших сотрудников строительной отрасли получили награды губернатора Самарской области.
Напомним, что по итогам 2017 года в регионе было введено в эксплуатацию более 1,8 млн кв. м нового жилья. По этому показателю уже третий год подряд Самарская область входит в тройку лидеров среди регионов ПФО.
1 марта 2018 года в своем послании президент Владимир Путин поставил задачу увеличить объемы строительства комфортного и доступного жилья с 80 млн кв. м в 2017 году до 120 млн кв. м к 2024 году. В свою очередь, глава региона Дмитрий Азаров обозначил цифры роста строительства жилья в регионе: 2,7 млн кв. м ежегодно.
В рамках госпрограммы «Развитие жилищного строительства в Самарской области» в 2018 году на софинансирование застройщиков будет выделено более 1,38 млрд руб., в том числе 414 млн руб. из областного бюджета. Эти средства направят на строительство объектов социальной и транспортной инфраструктуры — двух школ, детских садов и автомобильных дорог в «Крутых ключах» и детского сада в «Волгаре». Почти 500 млн руб. из бюджета региона выделят на строительство трех детских садов в «Южном городе», двух автодорог на территории Красноярского района, а также автодороги в Красноглинском и Волжском районах.
В регионе продолжается системная работа по завершению проблемных объектов долевого строительства. Сегодня в реестре числится 3 477 обманутых дольщиков. В 2018 году ключи от квартир получат около 1100 человек, в 2019 году планируется удовлетворение прав еще 1488 обманутых дольщиков, в 2020 году — 608.
24 апреля 2018 года по инициативе главы региона возобновил работу градостроительный совет при губернаторе Самарской области. В его состав вошли ведущие эксперты, известные и молодые архитекторы, ученые, руководители градостроительных блоков муниципалитетов.
Задачи совета — координация всей градостроительной политики региона, работа по формированию комфортной городской среды, сохранению культурного наследия, осуществление комплексного анализа территории Самарской области и детальная разработка ее зонирования, а также определение перспектив развития.