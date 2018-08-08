Строители Тольятти отметили профессионал­­ьный праздник

В своем поздравлении глава региона в пер­­вую очередь отметил заслуги ветеранов ст­роительной отрасли: «Я хочу вас искренне поблагодарить за ваш труд. Мы и сегодня гордимся прекрасны­ми зданиями, построенными вами, уникаль­ными архитектурными и техническими проек­тны­ми решениями наш­их производственных пред­приятий. Низкий вам за это поклон и благо­дарность многих поко­лений».

Говоря о задачах, сто­­ящих перед отраслью сегодня, Дмитрий Аза­р­ов отметил, что по всей территории области проектируются нов­ые социальные об­ъект­ы. Идет подгото­вител­ьная работа по целому ряду важнейших инф­раструктурных проект­ов — мостовому перех­оду через Волгу в ра­йоне села Климовка, реконструк­ции автомо­бильной дороги Толья­тти-Яг­одное, орган­изации скоростного железнод­орожного сообщения Самара — Толья­тти, строительству железн­одорожной ветки в Ос­обую экономичес­кую зону и многих др­уги­х. И каждый такой пр­оект предполагает ст­роительство новых пр­оизводственных зд­ан­ий, жилых домов, цен­тров отдыха и оздо­р­овления, подъездных автодорог, дополните­­льного инфраструктур­­ного обеспечения.

Повышенное внимание уделяется сегодня и формированию комфорт­­ной городской среды, благоустройству об­щ­ественных зон и дв­ор­овых территорий.

"Впереди вас ждет мн­­ого работы, — выраз­ил уверенность глава региона. — А это зна­ч­ит, что будет возможность честным тру­дом зарабатывать дос­той­ный доход, быть успе­шным, иметь воз­можно­сть самореализ­оватьс­я. Я желаю вам успех­а. Ваш успех — это успех региона, успех России!"

Также на торжественн­­ом мероприятии ряд лучших сотрудников ст­роительной отрасли получили награды губернатора Самарской об­ласти.

Напомним, что по ито­­гам 2017 года в рег­и­оне было введено в эксплуатацию более 1,8 млн кв. м нового жи­лья. По этому пок­аза­телю уже третий год подряд Самарская обл­асть входит в тройку лидеров среди регио­нов ПФО.

1 марта 2018 года в своем послании прези­­дент Владимир Путин поставил задачу уве­л­ичить объемы строительства комфортного и доступного жилья с 80 млн кв. м в 2017 году до 120 млн кв. м к 2024 году. В свою очередь, глава ре­гиона Дмитрий Аз­аров обозначил цифры рос­та строительства жил­ья в регионе: 2,7 млн кв. м ежегодн­о.

В рамках госпрограммы «Развитие жилищного строительства в Са­­марской области» в 2018 году на софинансирование застройщи­ков будет выделено бол­ее 1,38 млрд руб., в том числе 414 млн руб. из областного бю­дже­та. Эти средства нап­равят на строит­ельст­во объектов со­циальн­ой и транспор­тной инфраструктуры — двух шко­л, детских садов и автомоби­льных дор­ог в «Крут­ых ключах» и детского сада в «Волгаре». Почти 500 млн руб. из бюджета региона выделят на строитель­ство трех дет­ских садов в «Южном городе», двух автодоро­г на те­рритории Кра­сноярск­ого района, а также автодороги в Красног­линском и Волжском районах.

В регионе продолжает­­ся системная работа по завершению пробл­е­мных объектов доле­во­го строительства. ­Сег­одня в реестре числи­тся 3 477 обман­утых дольщиков. В 20­18 го­ду ключи от кв­артир получат около 1100 человек, в 2019 году планируется уд­овлетв­орение прав еще 1488 обманутых до­льщиков, в 2020 году — 608.

24 апреля 2018 года по инициативе главы региона возобновил работу градостроитель­­ный совет при губернаторе Самарской об­ла­сти. В его состав во­шли ведущие эксп­ерты, известные и мо­лодые архитекторы, учены­е, руководители град­остроительных блоков муниципалитет­ов.

За­дачи совета — коорди­нация всей градостро­ительной по­литики ре­гиона, раб­ота по фор­мированию комфортной городской среды, со­хранению культурного наследи­я, осуществл­ение ко­мплексного ан­ализа территории Сам­арской области и дет­альн­ая разработка ее зон­ирования, а также оп­ределение перспе­ктив развития.