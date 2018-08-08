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Столичный интернет‐магазин продает «серые» iPhone под видом новых
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Столичный интернет‐магазин продает «серые» iPhone под видом новых 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Москве интернет-магазин под видом оригинальных iPhone продает восстановленные старые телефоны. Причем определить подделку на первый взгляд достаточно сложно — товар привозят в новой, оригинальной коробке, даже серийный номер совпадает. Однако это единственное, что есть в телефоне от оригинала. Все остальное — китайские детали.
Источник фото: телеканал «360»
Алиса Герасимова долго выбирала подарок маме на день рождения. В итоге решила: лучше телефона ничего не может быть в наше время. Заказала в интернет-магазине новый iPhone 7 Plus. Современный гаджет предлагался по привлекательной цене — почти на 15 тысяч рублей дешевле, чем в официальном магазине Apple. Как обещал продавец по телефону, товар оригинальный на сто процентов.
«Пробили его по серийному номеру, но, как оказалось, он уже не новый, он восстановленный, и серый и нам естественно об этом тоже никто не сказал», — рассказала девушка.
Источник фото: телеканал «360»
Алисе пообещали, что деньги будут возвращены, если что-то не устроит.
«Мой экран гораздо ярче, хотя на iPhone 7 Plus он должен быть гораздо ярче, и мы об этом сказали, мы позвонили в послепродажный отдел, они говорили, что вернут деньги в течение семи дней, если нас что-то не устроит, и начали говорить что-то про заводской брак», — добавила она.
Значительную скидку на свои телефоны продавец объяснил отсутствием гарантии официального производителя. Но вместо нее — гарантия собственная. Если товар не понравился или покупатель вдруг передумал, в течение недели сотрудники интернет-магазина обещали принять телефон обратно. При этом не предупредили, что в этом случае обязательно наличие заводского брака. Который еще нужно доказать.
Источник фото: телеканал «360»
Адреса своих сервисных центров предприимчивые бизнесмены держат в секрете. В пункте выдачи заказов интернет-магазина пояснили — они всего лишь посредники. Отвечают только за выдачу товара. А продавцов и в глаза не видели ни разу. Правда, поделились с нами адресом сервисного центра, где уже очередь из таких же обманутых покупателей.
«Ну как я могу отдать телефон? Если я без номеров останусь — а это у меня рабочий телефон. Поеду сейчас на Савеловскую, за деньги буду делать», — поделился недовольный покупатель.
Оказалось, сервисный центр всего лишь пункт приема. Заветная диагностика проводится по другому адресу. Правда, о сотрудничестве с данным интернет-магазином там тоже ничего не слышали.
«Вы первые кто с такой просьбой пришли, это не может быть заводским браком — вам рейф обычный продали — восстановленный телефон», — рассказали в сервисном центре.
На этом цепочка поиска истины оборвалась. По факту, продавца никто не видел, не знает и существует он только просторах интернета и телефонной линии. Где до сих пор принимаются заказы.
Алиса Герасимова с папой сдали телефон в пункт-приема якобы сервисного центра. Через 21 день им пообещали определить — есть ли заводской брак и возможно ли вернуть деньги за неоригинальный iPhone. Но как думает сама девушка — этот вопрос скорее риторический. По ее мнению, она просто стала жертвой мошенников и уже готовит заявление в прокуратуру.
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