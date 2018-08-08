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Более 420 химчисток предоставляют услуги жителям Подмосковья
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Более 420 химчисток предоставляют услуги жителям Подмосковья 

360tv.ru 27 минут назад
Фото: 360tv.ru
На территории Московской области в настоящее время работают более 420 химчисток. Об этом рассказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.
«На территории региона сегодня работает более 420 химчисток. При этом самое большое количество таких малых предприятий — в Одинцовском районе — 40 химчисток и Балашихе — 36», — отметил Посаженников.
Среди жителей Подмосковья прачечные пользуются большим спросом, так как не всегда есть время и техническая возможность привести в порядок не только верхнюю одежду, но и крупные текстильные изделия.
Спрос на услуги химчисток стабилен в течение всего года. Однако самый высокий спрос наблюдается с апреля по май и с августа по октябрь.
Среди самых востребованных услуг жителей Подмосковья — чистка ковров (от 300 рублей), чистка пуховиков (от 800 рублей), чистка перьевых подушек (от 250 рублей), стирка постельного белья, штор (от 150 рублей), чистка костюмной группы (от 500 рублей). В цену входят обработка вещей химическими средствами, глажение и упаковка.
«Необходимо отметить, что в ряде муниципалитетов таких услуг явно недостаточно, а в Серебряных Прудах, Шаховской, Электрогорске и Орехово-Зуевском районе вовсе нет таких предприятий. И это — информация к размышлению для предпринимателей. Объем стартовых инвестиций для открытия подобного бизнеса — небольшой. Вместе с тем, при грамотной организации приемный пункт химчистки может обеспечить хороший и стабильный доход», — подчеркнул Владимир Посаженников.
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