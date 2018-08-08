Как стать индивидуальным предпринимателем 

Миллионы без охраны"Теневиков" в России, по разным оценкам, — от 12 до 24 миллионов. Эти люди считаются неработающими, поэтому их пенсия будет ниже, чем у занятых легально, а в перспективе и перечень бесплатных медицинских услуг снизят: законодательные новеллы на этот счет уже обсуждаются. В случае если клиент обманул микропредпринимателя, обокрал его или нанес иной ущерб, нелегал не может рассчитывать на полноценную помощь правоохранительной системы, ведь он сам нарушитель. То есть эти миллионы наших граждан совершенно беззащитны. Теперь о штрафах. Сегодня за ведение микробизнеса без регистрации налагается взыскание от 500 до 2000 рублей. Новым законопроектом предполагается повышать штраф за каждое последующее нарушение. На первый раз — от 5 до 10 тысяч рублей, на второй — от 20 до 30 тысяч, тяжесть дальнейших наказаний будет уточняться. На то, что этот закон не примут, уповать не следует: он уже получил положительную оценку в Госдуме и минюсте. В общем, для тех, кто периодически занимается самостоятельным заработком, было бы разумно воспринять повышение штрафов как намек, что пора вставать на предпринимательский учет. Зарегистрироваться можно в качестве юридического лица (например ООО), индивидуального предпринимателя (ИП) или самозанятого. Но создание ООО имеет смысл, только если вы планируете нанимать себе работников, а законодательство о самозанятых находится в процессе доработки и сейчас фактически распространяется только на репетиторов и сиделок с больными и детьми. Поэтому логичнее всего оформиться индивидуальным предпринимателем. Как стать ИПЗарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя несложно и недорого. Для этого нужно предоставить всего четыре документа в налоговую инспекцию по месту прописки или фактического ведения бизнеса: копию паспорта, ИНН, квитанцию об оплате пошлины размером 800 рублей и заявление на регистрацию ИП по форме Р21001. Удобнее все это (включая оплату пошлины) сделать через интернет. На портале госуслуг и других сервисах оформления документов (Документовед, Ассистентус) в электронном виде выложены шаблоны, которые остается только заполнить и отправить. Процедура регистрации — уведомительная, то есть вы просто информируете государство о том, что становитесь ИП, и отказать вам, если документы в порядке, не могут. Копию свидетельства вы получите по электронной почте, а за оригиналом можно заехать, когда он вам понадобится. Само заявление (форма Р21001) состоит из 7 разделов, а также листов А и Б. Но пусть вас это не пугает: электронный мастер заполнения подскажет, что и куда вписывать. Остановимся только на листе Б, где перечисляются виды экономической деятельности, которые вы планируете. В качестве основного вида можно выбрать только один. Например, я хочу сдавать в прокат шезлонги на пляже. Нажимаю в меню мастера кнопку «прокат», и он выдает коды на эту тему из общего каталога видов деятельности (ОКВЭД). Среди них есть 77.21 (прокат товаров для отдыха и спортивных товаров). При нажатии на этот код он автоматически впечатывается в бланк заявления. В качестве дополнительных можно указать хоть все остальные ОКВЭды, разрешенные для индивидуального предпринимателя. Всего их 57. Это и ремонт сантехники, и уборка помещений, и производство строительных материалов, и разработка компьютерного ПО, а также работа рекламным и туристическим агентом, частным парикмахером и финансовым аудитором… И, конечно, оптовая и розничная торговля. Чем огурцы лучше молокаИтак, зарегистрировавшись в качестве ИП, вы страхуете себя от штрафа за теневую предпринимательскую деятельность, хоть бы он и вырос в 40 раз (остается только раз в год платить налог, но об этом ниже). Занимайтесь чем хотите, но за рядом исключений. Вот продает бабушка клубнику, огурцы и молоко. А индивидуальным предпринимателям разрешено продавать «свежие фрукты, овощи и орехи» (код 46.31.1), а про молоко там ничего не сказано. Значит, формально она нарушает. Или продает та же бабушка хлеб. В этом случае все зависит от места, где она это делает. Код 47.24 разрешает торговлю хлебобулочными изделиями, как и мясом, только в специализированных магазинах. При этом «ярмарки выходного дня» где-то считаются специализированными магазинами, а где-то нет. Свидетельство это защита для человека, который зарабатывает самостоятельноИли, к примеру, код 47.11 разрешает торговать напитками, шоколадными батончиками и даже табачными изделиями в неспециализированных местах. А антитабачный закон это запрещает. Таких нюансов много, не буду ими пугать. Важно, что разбираться в них, если вы ИП, должен уже не полицейский на улице, а кто-то посерьезнее. А у него до микробизнесменов просто руки не дойдут. "Свидетельство о госрегистрации физлица в качестве индивидуального предпринимателя — это защита для человека, который зарабатывает самостоятельно, — сказала «РГ» старший аналитик Альпари Анна Бодрова. — Если он легализован, значит, к нему нельзя придраться, ничего нельзя просто так отнять. Нелегала обидеть легко, а ИП имеет все права на защиту от произвола. По этой же причине в девяностые легализовался средний бизнес, когда ему стало понятно, что выйти из тени — самый надежный способ избавиться от рэкета". Шесть или пятнадцать?Мы перечислили четыре документа, которые нужны для регистрации ИП, но вместе с ними лучше сразу сдать и пятый — уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Бланк для него также электронный и самое главное при его заполнении — выбрать себе налоговую базу из двух вариантов. Можно платить 6% от всех доходов вашего бизнеса либо 15% от суммы, которая получится, если из доходов вычесть расходы. Час расплаты, как и у всех, — 1 апреля, отчет и деньги можно переводить онлайн. Вот здесь и возникает больше всего вопросов. Дело в том, что согласно закону ИП не обязан открывать банковский счет, а в большинстве случаев — и иметь кассовый аппарат. Кто же тогда проверит достоверность отчета?"Никто, — поясняет Анна Бодрова. — К каждому индивидуалу финансового контролера не приставишь. Особенно после того, как поднимутся штрафы и в качестве ИП зарегистрируются еще сотни тысяч человек. Те, кто имеют действительно хорошие доходы, как правило, становятся заметны. А от остальных сейчас просят только одного — привыкать к тому, что ты работаешь в легальном секторе, что нужно платить налоги. А если ИП покажет, что его годовые доходы за вычетом расходов составили сто рублей и заплатит 15 рублей, никто пока не обидится". Особенность законов об ИП и самозанятости в том, что они устанавливают общие правила, ставят цель вывести микробизнес из тени. А порядок взимания налоговых платежей и штрафов для тех, кто не желает иметь дела с фискальными органами, будет уточняться подзаконными актами и путем внесения поправок в законы еще не один год.