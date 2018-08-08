Почему в Бразилии неплохо быть дочерью отставного военного

На пенсию с отбойным молоткомЗа последние двадцать лет доля пенсионеров в бразильском обществе выросла на 72 процента и составляет более 24 миллионов человек. Ожидается, что уже к 2060 году на 63 трудоспособных гражданина будет приходиться 100 ушедших на пенсию. Большинство пожилых людей довольствуются пенсией, не превышающей уровень минимальной заработной платы, — 954 реала (чуть более 16 тысяч рублей). По местным меркам эта сумма признается объективно низкой, не позволяющей старикам рассчитывать на полноценную жизнь. Отчасти из-за этого около 35 процентов пенсионеров продолжают трудиться либо активно ищут работу. В Бразилии предусмотрено несколько условий для ухода на пенсию. Во-первых, право больше не работать предоставляется гражданам после 35-летнего стажа и не связано с достижением пенсионного возраста. Для женщин минимальный стаж составляет 30 лет. Во-вторых, мужчины могут уйти на пенсию с 65 лет, а женщины — с 60, при этом некоторые категории работников, трудившиеся, например, в сельской местности, имеют возможность сделать это на пять лет раньше. Правда, в этом случае они обязаны соблюсти дополнительное требование: произвести не менее 180 отчислений в пенсионный фонд. В стране действует пенсионная программа по инвалидности, на которую претендуют работники, полностью утратившие физическую способность продолжать профессиональную деятельность. Это может произойти как из-за приобретенного заболевания, так и по причине несчастного случая. Работнику при этом пожизненно гарантируются дополнительные выплаты, рассчитанные на покрытие расходов для поддержания здоровья и условий жизни. Но такой пенсионер обязан будет каждые два года проходить дополнительное медицинское обследование, чтобы подтверждать статус инвалидности. Уже к 2060 году на 63 трудоспособных гражданина будет приходиться 100 ушедших на пенсиюВ Бразилии существует и так называемая специальная пенсия, на которую претендуют работники опасных и вредных производств, те, кто трудился в жестких условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья. В этом случае также необходимо сделать 180 выплат в фонд, но сроки выхода на пенсию значительно отличаются от обычных. Они зависят от того, каким вредным факторам подвергался работник, и делятся на три типа — биологические, физические и химические. Например, шахтеры, добывающие асбестовые руды, могут рассчитывать на пенсию уже после 15-20 лет работы. Те, кто постоянно контактируют с вредными бактериями, например сотрудники мусороуборочных служб или медработники, имеющие дело с лечением инфекционных заболеваний, — через 20-25 лет. О старости думай смолодуБразильская государственная система предусматривает много вариантов отчислений в пенсионный фонд, они зависят в первую очередь от благосостояния гражданина и его места работы. Например, домохозяйка, никогда не заводившая трудовую книжку, имеет право на пенсию, если она 15 лет выплачивала отчисления в фонд в размере 5 процентов от МРОТ, то есть 47,7 реала (800 рублей), если ей больше 60 лет или если она не имеет источников дохода. При этих условиях домохозяйка получит право на минимальную пенсию в размере того же МРОТ — 954 реала. Когда речь идет об обычном работнике, сумма отчислений может варьировать от 8 до 20 процентов в зависимости от того, на размер какой пенсии претендует гражданин. Максимальный размер базовой пенсии в 2018 году, корректируемый, как правило, в сторону увеличения каждый год, установлен на уровне 5,7 тысячи реалов (около 96 тысяч рублей). Чтобы получить такую пенсию, человеку придется ежемесячно отчислять 20 процентов от этой суммы — 1,1 тысячи реалов. Привилегированное положение в Бразилии занимают военные: более 55 процентов уходят на пенсию уже в возрасте 45-50 лет и получают при этом полный эквивалент денежного довольствия своей последней должности (правило действует для тех, кто отслужил 30 лет). По данным на 2016 год, в стране насчитывалось около 200 тысяч военных пенсионеров. Половина их получали приличные по бразильским меркам 5 тысяч реалов (84 тысячи рублей). Ну а избранные 658 человек из числа старшего командного состава, включая генералов, получают в среднем более 25 тысяч реалов в месяц (примерно 420 тысяч рублей). Вдовы военнослужащих, а в некоторых случаях и дочери, продолжают получать эти же выплаты в полном объеме до конца своих дней. Кстати, история с живущими на пенсию отцов дочерьми вызвала недавно большой скандал. Выяснилось, что в Бразилии насчитывается 87 тысяч таких гражданок, на содержание которых ежегодно тратится более 6 миллиардов реалов (более 100 миллиардов рублей) из государственного бюджета. Любопытно, что в государственной пенсионной системе Бразилии предусмотрен механизм предотвращения мошенничества — он переводится примерно как «тест на жизнь». Получателей пенсии в принудительном порядке ежегодно обязывают лично являться за деньгами — доказать, что они еще живы. Если пенсионеру тяжело дойти до отделения банка, его доверенное лицо приносит справку о том, что клиент в порядке. Проживающие за границей бразильские пенсионеры также обязаны проходить эту процедуру, предоставляя пакет документов напрямую в консульство Бразилии в стране пребывания. Все ушли на дискотекуБразильские пенсионеры получают дополнительные льготы — бесплатный проезд в общественном транспорте, доступ к пакетам социальной помощи, в том числе на получение жилья, скидки на билеты в рекреационные зоны и организуемые государственными органами культурные мероприятия. Для отдельной категории пенсионеров, имеющих инвалидность, действуют скидки на приобретение личного автотранспорта, как правило, в виде вычета налогов. В Национальном конгрессе сейчас рассматривается законопроект, согласно которому все пенсионеры получат право на 50-процентную скидку в так называемых народных аптеках. Мегаполисы остаются лидерами по обеспечению пенсионеров досугом. Так, в крупнейшем городе страны Сан-Паулу действует масса программ «для тех, кому за 60». К ним относятся и занятия спортом — от совместных пробежек и велопоходов до медитативной йоги и курсов тайцзицюань. Все это устраивает социальная служба города на безвозмездной основе. В частном секторе и вовсе действует целая индустрия развлечений для пенсионеров за разумные деньги, начиная с уроков по выращиванию деревьев бонсай и заканчивая театральными курсами и школами живописи. Большой популярностью у пенсионеров пользуются разнообразные тренинги: «Как влиться в дискотеку» или «Как пользоваться смартфоном и какие приложения стоит установить». Некоторые пенсионеры даже открывают свой маленький бизнес. В стране существует разнопрофильная и разветвленная сеть франшиз, предлагающая пенсионерам действительно выгодные условия развития. В этом году Национальный день пенсионеров, который ежегодно отмечается 24 января, прошел под лозунгом «пенсия — не повод останавливаться».