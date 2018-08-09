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Fitch повысило рейтинг Nokia до «BBB-» с «BB+», прогноз стабильный
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Fitch повысило рейтинг Nokia до «BBB-» с «BB+», прогноз стабильный 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 9 авг /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) финской корпорации Nokia до инвестиционного уровня «BBB-» со спекулятивного «BB+», прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
"Повышение рейтинга отражает успешную реализацию компанией программы по экономии средств, интеграции в свой бизнес (франко-американской) Alcatel Lucent и достаточно большую операционную прибыль с учетом текущей фазы отраслевого цикла", — сообщает Fitch.
Агентство отмечает, что Nokia занимает лидирующие позиции в секторе производства телекоммуникационного оборудования по всему миру. В частности, Fitch позитивно оценивает ее сильные позиции в США благодаря меньшей конкуренции со стороны китайских компаний, деятельность которых ограничена в связи с американским регулированием в сфере безопасности.
Рейтинг Nokia может быть снова повышен, если компания продемонстрирует усиление рыночной позиции в ключевых сегментах и расширит подразделение программного обеспечения и приложений, что значительно улучшает диверсификацию денежных потоков.
Ухудшение доли Nokia на рынке и увеличение конкуренции в отрасли может стать причиной для понижения рейтинга, пишет Fitch. По мнению агентства, это приведет к сокращению выручки и операционной прибыли компании, а также снизит генерирование денежных потоков.
Nokia — финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Nokia была основана в 1865 году, ее штаб-квартира находится в финском городе Эспоо.
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