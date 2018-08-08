Нефтепромбанк открыл новый офис в Краснодаре

Нефтепромбанк открыл новое дополнительное отделение в Краснодаре. Офис расположен по адресу: ул. Кирова/ ул. Длинная, д. 126/82, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«В дополнительном офисе… частным и корпоративным клиентам предоставляется полный спектр банковских услуг, включая размещение вкладов, открытие и обслуживание текущих счетов, валютно-обменные операции, расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, организацию зарплатных проектов, выпуск таможенных карт и другое», — говорится в релизе.

Обслуживание клиентов в отделении осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 без перерыва. Суббота и воскресенье — выходные дни.