Арбитраж отложил дело о банкротстве акционера «Юлмарта»

"Информация о принятом судебном акте — об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания — 22.08.2018, 12.35 мск", — сообщается в карточке дела.

Согласно материалам дела, 23 июля арбитраж зарегистрировал заявление банка Санкт-Петербург о вступлении в дело о банкротстве Васинкевича. Как указывается в определении суда, это заявление будет назначено к рассмотрению после проверки обоснованности заявления Костыгина.

Ранее в конце мая арбитраж отказал представителю Васинкевича в передаче дела о его банкротстве на рассмотрение арбитражного суда Краснодарского края на том основании, что должник с осени 2017 года постоянно проживает в Белореченске. Как указал арбитраж Петербурга, на момент принятия заявления к производству последним известным местом жительства Васинкевича был Петербург, и дело подлежит рассмотрению в городском арбитраже.

В качестве третьих лиц к участию в деле привлечены, в частности, НАО «Юлмарт», в отношении которого в конце июня введена процедура наблюдения, и Газпромбанк . Сумма исковых требований к Васинкевичу составляет 405,3 миллиона рублей. Адвокат Костыгина Станислав Данилов в январе сообщал РИА Новости, что заявление о признании Васинкевича банкротом подано в связи с тем, что он не намеревается погашать эту задолженность, о чем неоднократно заявлял.

Онлайн-ретейлер «Юлмарт» — российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. Основные акционеры — Костыгин, его бизнес-партнер Август Мейер, а также Васинкевич.

По данным следствия, Костыгин, будучи акционером иностранной фирмы, которая в свою очередь является учредителем НАО «Юлмарт», в апреле прошлого года получил кредит в Сбербанке, представив ложные сведения о финансовом состоянии своей компании. Полученными средствами обвиняемый, как отмечало следствие, «распорядился по своему усмотрению». Ему предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Сам Костыгин, который сейчас находится под домашним арестом, вину не признает.