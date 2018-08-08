Завод концерна «Тракторные заводы» в Чувашии примет на работу до конца года 800 человек

ТАСС , 8 августа. Чебоксарский завод промышленного литья «Промтрактор-Промлит», который входит в концерн «Тракторные заводы» , планирует принять на работу до конца года 800 человек в связи с увеличением объемов производства. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Чувашии.

Сложная ситуация на «Тракторных заводах» сложилась несколько лет назад, производство было приостановлено, сотрудникам не выплачивалась зарплата. В рамках программы финансового оздоровления концерна, утвержденной наблюдательным советом ВЭБ в декабре 2016 года, были выделены 5,75 млрд рублей. В конце 2017 года принято решение о переходе предприятий концерна под управление госкорпорации «Ростех»

"Генеральный директор ООО «Промтрактор-Промлит» (Юрий Костромичев — прим. ТАСС) заметил, что в ближайшие месяцы завод должен выйти на абсолютно безубыточное производство. На сегодняшний день завод испытывает дефицит кадров. Для стабильной работы и выполнения намеченных объемов производства до конца года планируется принять на работу порядка 800 человек. Для решения этого вопроса ведется работа со службой занятости республики", — говорится в сообщении по итогам выступления Костромичева на расширенном заседании кабинета министров республики.

По словам гендиректора завода, рост спроса в автомобильной промышленности и железнодорожном транспорте позволил предприятию увеличить объемы производства — в первом полугодии 2018 г. предприятие выпустило продукции на 800 млн руб., что почти в полтора раза больше аналогичного показателя за шесть месяцев 2017 г. «Завод на три года укомплектован заказами, может работать на полную мощность. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 160 тыс. тонн товарной продукции в год», — сообщает пресс-служба.

Основной продукцией ООО «Промтрактор-Промлит» является крупное и среднее литье железнодорожного назначения, чугунное и стальное литье для автомобильной и тракторной промышленности, сообщается на сайте компании.