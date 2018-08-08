Власти Северной Осетии выдали 26 специалистам сертификаты на приобретение жилья на селе

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 августа. / ТАСС /. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил 26 сертификатов на приобретение жилья в сельской местности. Об этом в среду сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Двадцать шесть жителей сел республики с помощью государства до конца этого года обретут собственное жилье. Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров в торжественной обстановке вручил им сертификаты, дающие право на покупку дома на селе", — говорится в сообщении.

Сертификаты получили сельские специалисты из Алагирского, Дигорского, Ирафского, Кировского, Правобережного и Пригородного районов — врачи, учителя, воспитатели детских садов, фельдшеры амбулаторий, агрономы, животноводы, слесари, водители, механизаторы… Большинство из них являются молодыми специалистами.

"От души поздравляю вас с радостным событием в жизни. Совсем скоро вы обретете собственную крышу над головой, тем самым сможете улучшить свои жилищные условия. Сегодня для сельского труженика поддержка со стороны государства особенно важна", — сказал на церемонии вручения сертификатов Битаров.

Реализация программы продолжится и в следующем году. Планируется обеспечить жильем 35 специалистов в сельской местности.