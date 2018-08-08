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Власти Северной Осетии выдали 26 специалистам сертификаты на приобретение жилья на селе
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Власти Северной Осетии выдали 26 специалистам сертификаты на приобретение жилья на селе 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 8 августа. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вручил 26 сертификатов на приобретение жилья в сельской местности. Об этом в среду сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.
"Двадцать шесть жителей сел республики с помощью государства до конца этого года обретут собственное жилье. Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров в торжественной обстановке вручил им сертификаты, дающие право на покупку дома на селе", — говорится в сообщении.
Сертификаты получили сельские специалисты из Алагирского, Дигорского, Ирафского, Кировского, Правобережного и Пригородного районов — врачи, учителя, воспитатели детских садов, фельдшеры амбулаторий, агрономы, животноводы, слесари, водители, механизаторы… Большинство из них являются молодыми специалистами.
"От души поздравляю вас с радостным событием в жизни. Совсем скоро вы обретете собственную крышу над головой, тем самым сможете улучшить свои жилищные условия. Сегодня для сельского труженика поддержка со стороны государства особенно важна", — сказал на церемонии вручения сертификатов Битаров.
Реализация программы продолжится и в следующем году. Планируется обеспечить жильем 35 специалистов в сельской местности.
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