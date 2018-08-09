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В I полугодии предприятия «Беллесбумпрома» увеличили объемы производства
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В I полугодии предприятия «Беллесбумпрома» увеличили объемы производства 

ИнформУпак 1 час назад
Официальный сайт концерна сообщает, что в течение первых 6 месяцев текущего года предприятия, производящие фанеру, выпустили 130,6 тыс. м3 продукции. Увеличение объемов производства в этом сегменте по сравнению с прошлогодними показателями составило 82,7%. Также зафиксирован рост производства ДВП (+34,7%), бумаги (+20,2%), ДСП (+6,3%) и картона (+2,8%).
Значительная часть выпущенной продукции поставляется за пределы страны. В январе-июне 2018 года доля экспортных поставок концерна достигла 68,2% (+2,7%). При этом отмечается стабильное увеличение объемов реализации продукции в страны дальнего зарубежья.
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