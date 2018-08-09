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Легендарный производитель виски стал партнером «Манчестер Юнайтед»
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Легендарный производитель виски стал партнером «Манчестер Юнайтед» 

Soccer News 28 минут назад
Фото: Soccer News
Очередным спонсором "Манчестер Юнайтед" стал шотландский производитель виски Chivas.
Контракт подписан на три года. Условия сделки не разглашаются.
Стоит отметить, что Chivas стал 65-м партнером «Манчестер Юнайтед».
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