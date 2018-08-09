Мособлэнерго в январе-июне выявило безучетное потребление электроэнергии на 14 млн руб.

АО «Мособлэнерго» выявило безучетное потребление электроэнергии на 14 млн руб. в январе-июне 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«По итогам шести месяцев 2018 г. Мособлэнерго выявило факты бездоговорного использования электроэнергии в Подмосковье на сумму 14 млн руб. Специалистами компании составлено 300 актов о хищении электроэнергии в объеме 6,695 млн кВтч. Объем выявленного безучетного потребления составил 3,854 млн кВтч. Лидерами по объемам выявленных хищений электроэнергии стали Раменский и Подольский районы Подмосковья — там специалисты компании зафиксировали наибольшее количество фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. Аналогичные факты также выявлены в Ступино, Домодедово, Балашихе, Клину, Пушкино, Сергиевом Посаде», — говорится в сообщении.

В отношении тех, кто осуществлял бездоговорное и безучетное потребление и добровольно не погасил задолженность, поданы иски в суд, подчеркнули в пресс-службе.

«Для снижения неучтенного потребления Мособлэнерго только в I полугодии 2018 г. установило 2 тыс. 231 прибор учета, а для локализации очагов потерь регулярно проводится технический учет электричества и составляется баланс электроэнергии. В планах компании в 2018 г. установить еще 3 тыс. 488 приборов учета», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, бездоговорное потребление электроэнергии зачастую является умышленным действием со стороны физических и юридических лиц.