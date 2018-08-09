В 2019 году на ремонт дорог Приморья потратят на миллиард рублей больше

В этом году на ремонт и реконструкцию дорог по Приморскому краю в бюджетах всех уровней запланировано 13 миллиардов рублей. В 2019 году ожидается увеличение данной статьи расходов на 1,2 миллиарда рублей. Рост произойдет, в основном, за счет увеличения федеральных субсидий.

— Увеличение финансирования позволит отремонтировать большее количество километров и благоустроить дороги, — сообщил вице-губернатор Приморского края Алексей Немков . — Сейчас мы дорабатываем специальную программу «Реконструкция автомобильных дорог Приморского края». Это позволит ремонтировать не только дорожное полотно, но и облагораживать прилегающии территории. Дело в том, что ряде нормативно-правовых актов сказано, что тротуары и бордюры можно делать только в рамках «реконструкции», а нам необходимо подтянуть именно благоустройство дорог. Это ведь забота, в первую очередь, о безопасности людей.

Рост финансирования позволит в следующем году начать ремонт дорог в глубинке края. Например, в Тернейском районе.