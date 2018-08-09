Ещё
В 2019 году на ремонт дорог Приморья потратят на миллиард рублей больше
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.14
$
64.05
75.68
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
72.24
+0.00 Золото
1213.62
–0.00 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1610
–0.0032
26.07
1.1642
07.08
02.08
29.07

В 2019 году на ремонт дорог Приморья потратят на миллиард рублей больше 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
В этом году на ремонт и реконструкцию дорог по Приморскому краю в бюджетах всех уровней запланировано 13 миллиардов рублей. В 2019 году ожидается увеличение данной статьи расходов на 1,2 миллиарда рублей. Рост произойдет, в основном, за счет увеличения федеральных субсидий.
— Увеличение финансирования позволит отремонтировать большее количество километров и благоустроить дороги, — сообщил вице-губернатор Приморского края Алексей Немков. — Сейчас мы дорабатываем специальную программу «Реконструкция автомобильных дорог Приморского края». Это позволит ремонтировать не только дорожное полотно, но и облагораживать прилегающии территории. Дело в том, что ряде нормативно-правовых актов сказано, что тротуары и бордюры можно делать только в рамках «реконструкции», а нам необходимо подтянуть именно благоустройство дорог. Это ведь забота, в первую очередь, о безопасности людей.
Рост финансирования позволит в следующем году начать ремонт дорог в глубинке края. Например, в Тернейском районе.
АиФ-Владивосток: последние новости
Самый долгожданный ремонт дороги в Приморье затянется на 12 лет Во Владивостоке снова произошёл разлив нефти На Спортивной набережной Владивостока усовершенствуют торговые объекты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России хотят запретить использование доллара598
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США594
Рубль стремительно рухнул вниз10
Доказана верность отказа РФ от финансирования США46
Рубль обвалился577
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение