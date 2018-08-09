На пороге финансового шторма: о чем говорит «индекс небоскреба»?

Москва, 9 августа — «Вести. Экономика» Если верить индексу небоскреба (Skyscraper Index), то масштабный финансовый кризис произойдет в ближайшие два года, так как на 2020 г. в Саудовской Аравии запланировано завершение строительства высочайшего в мире здания, башни Джидда (Jeddah Tower).

Впервые индекс небоскреба был представлен в 1999 г. сотрудником гонконгского подразделения международного инвестиционного банка Dresdner Kleinwort Benson Эндрю Лоуренсом . Внимательно изучив столетнюю историю финансовых кризисов и сроки строительства небоскребов, он заключил, что годы возведения самых высоких на тот момент зданий в мире предшествуют годам масштабных экономических потрясений.

Дело в том, что возведение грандиозных, а значит очень дорогих сооружений происходит на пике конъюнктурного цикла или непосредственно перед достижением высшей точки экономического цикла. Другими словами, небоскребы являются признаком экономического бума.

Так, например, перед «черным четвергом» 1929 г. началось возведение Крайслер-билдинга и Эмпайр-стейт-билдинга. Во время нефтяного кризиса 1973 г. и последующего биржевого кризиса строились башни Всемирного торгового центра

Что касается башни Джидда, то «первый камень» его фундамента был заложен 22 мая 2013 г., а наземное строительство началось в сентябре 2014 г. Уже тогда у аналитиков были сомнения, что небоскреб высотой в более чем один километр (если быть точным, то 1007 метров) получит необходимое финансирование, учитывая сложное финансовое положение Саудовской Аравии. Мега-здание на начальном этапе оценивалось в 4,6 млрд риалов ($1,3 млрд).

Первоначально было объявлено, что башня Джидда будет сдана в строй в 2018 г. Затем срок сдачи был перенесен на 2019 г. Сегодня это уже 2020 г. Завершение обычно означает, что небоскреб полностью построен (закончена почти вся внутренняя отделка) и в него могут въезжать арендаторы.

Однако многие сомневаются, что через два года небоскреб распахнет свои двери. В настоящее время строительство резко замедлилось. Правда, длительные задержки и отставание от графика происходили многократно и в прошлом.

Причиной нынешней задержки стало то, что два ключевых игрока проекта — глава строительной компании Jeddah Tower Bin Laden Group Бакр бен Ладен и известный инвестор принц Саудовской Аравии Аль-Валид бен Талал — задержаны в рамках масштабной антикоррупционной кампании королевства. Они в числе большой группы высокопоставленных саудовских чиновников и миллиардеров вот уже несколько месяцев находятся под стражей в одной из элитных гостиниц Эр-Рияда.

Считается, что условием освобождения является передача правительству большей части состояния. Очевидно, что это ставит под угрозу завершение проекта.

Пока трудно сказать, когда активное строительство башни Джидда возобновится и в какой год у небоскреба будет разрезана ленточка. Все это чрезвычайно важно, учитывая состояние фундаментальных и противоположных показателей. Так, например, кривая доходности как никогда плоская, а бычьи настроения на акции очень высокие, отмечает информационный портал zerohedge.com.

В отсутствии истинного сигнала экономист Институт Людвига фон Мизеса Марк Сорнтон недавно объявил «предупреждение небоскреба» (skyscraper warning). Другими словами экономический кризис может произойти до 2020 года, даже если истиный сигнал не проявится в течение двух или более лет.

Это не инвестиционный совет. Трудно защититься от экономического кризиса, но главное — не удивляться и не увеличивать инвестиции и долги.