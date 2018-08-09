Во Владивостоке «тают» цена на продукты первой необходимости

Во Владивостокских магазинах, являющихся участниками социальной программы «Город для людей» значительно уменьшилась цена на самые необходимые товары, которые постоянно находятся в продуктовой корзине приморца.

Продукты с минимальной надбавкой можно узнать по ярким оранжевым ценникам— отличительный знак товаров, входящих в список социальной программы.

Любой желающий сможет купить продукты питания по низким ценам в супермаркетах «Реми», магазинах ИП Бобыкина и в розничном отделе ИП Касенковой, находящиеся по следующим адресам: