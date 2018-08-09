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Во Владивостоке «тают» цена на продукты первой необходимости
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Во Владивостоке «тают» цена на продукты первой необходимости 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Во Владивостокских магазинах, являющихся участниками социальной программы «Город для людей» значительно уменьшилась цена на самые необходимые товары, которые постоянно находятся в продуктовой корзине приморца.
Продукты с минимальной надбавкой можно узнать по ярким оранжевым ценникам— отличительный знак товаров, входящих в список социальной программы.
Любой желающий сможет купить продукты питания по низким ценам в супермаркетах «Реми», магазинах ИП Бобыкина и в розничном отделе ИП Касенковой, находящиеся по следующим адресам:
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