Таможенники Находки и Владивостока не прощают предпринимателям ошибки

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, за 1-е полугодие 2018 г. участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) перечислили в бюджет страны 2,6 трлн руб. таможенных платежей. Почти двум тысячам импортеров не повезло: таможенники перепроверили их декларации и пришли к выводу, что ввезенные товары стоят дороже заявленной цены.

Скорректировав стоимость, надзорный орган доначислили участникам ВЭД 8,2 млрд руб. платежей в бюджет. Из этой суммы 4,6 млрд уже взыскано. По остальным 3,6 млрд ФТС совместно с другими силовыми и контрольными госструктурами проводит дополнительные мероприятия.

Бизнесмены тоже не сидят сложа руки. За этот же период — 1-е полугодие 2018 г. — в арбитражные суды по всей России поступило 4,8 тыс. исков об оспаривании решений таможен. Из них около 1,3 тыс. исков — по поводу административных производств и 3,5 тыс. — об оспаривании решений о доначислении таможенных платежей.

По корректировке таможенной стоимости арбитражными судами за полгода принято 1831 решение, из которых 429 отказные. Эксперты проанализировали те споры, в которых судебные решения содержат сведения о размере доначисленных платежей. Таких решений набралось 557.

По информации ПРОВЭД, по сумме оспоренных доначислений первое и второе места занимают Находкинская и Владивостокская таможни соответственно. Они «вырвали» у предпринимателей 40,9 млн и 40 млн руб.