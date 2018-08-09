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Таможенники Находки и Владивостока не прощают предпринимателям ошибки
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Таможенники Находки и Владивостока не прощают предпринимателям ошибки 

Konkurent.ru 30 минут назад
Фото: Konkurent.ru
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, за 1-е полугодие 2018 г. участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) перечислили в бюджет страны 2,6 трлн руб. таможенных платежей. Почти двум тысячам импортеров не повезло: таможенники перепроверили их декларации и пришли к выводу, что ввезенные товары стоят дороже заявленной цены.
Скорректировав стоимость, надзорный орган доначислили участникам ВЭД 8,2 млрд руб. платежей в бюджет. Из этой суммы 4,6 млрд уже взыскано. По остальным 3,6 млрд ФТС совместно с другими силовыми и контрольными госструктурами проводит дополнительные мероприятия.
Бизнесмены тоже не сидят сложа руки. За этот же период — 1-е полугодие 2018 г. — в арбитражные суды по всей России поступило 4,8 тыс. исков об оспаривании решений таможен. Из них около 1,3 тыс. исков — по поводу административных производств и 3,5 тыс. — об оспаривании решений о доначислении таможенных платежей.
По корректировке таможенной стоимости арбитражными судами за полгода принято 1831 решение, из которых 429 отказные. Эксперты проанализировали те споры, в которых судебные решения содержат сведения о размере доначисленных платежей. Таких решений набралось 557.
По информации ПРОВЭД, по сумме оспоренных доначислений первое и второе места занимают Находкинская и Владивостокская таможни соответственно. Они «вырвали» у предпринимателей 40,9 млн и 40 млн руб.
Их территориальная соседка Уссурийская таможня — на восьмом месте (8 решений на 7 млн руб.). Третье и четвертое места — у Мурманской и Балтийской таможен Северо-Западного таможенного управления.
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