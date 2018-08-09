Красноярская пенсионерка отсудила 150 тыс. рублей за перелом ноги

Красноярская пенсионерка выиграла суд против управляющей компании, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Пожилая женщина в октябре 2017 года поскользнулась и упала во дворе своего дома. Результат — тяжелый перелом бедра, который потребовал госпитализации и оперативного вмешательства.

«Падение было вызвано наличием опасной наледи возле подъезда, что свидетельствовало о ненадлежащем содержании управляющей компанией придомовой территории», — отметили в Роспотребнадзоре

Пенсионерка обратилась в суд, который после рассмотрения материалов дела встал на ее сторону. Правда, изначальную компенсацию морального вреда с суммы в 150 тысяч рублей после апелляции снизили до 100 тысяч. Кроме того, 34 тысячи стоили лекарства и 30 тысяч — штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.