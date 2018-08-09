Красноярский застройщик судится со Стройнадзором из-за денег дольщиков

В Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление строительной компании «Монолитинвест» к Службе строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (Стройнадзору). Компания-исиец требует признать недействительным акт по итогам проверки, проведенной Стройнадзором, и предписания, выданного ведомством.

Стройнадзор некоторое время назад провел в «Монолитинвесте» проверку, которая выявила нецелевое использование средств дольщиков. Речь шла о сумме в 965,4 млн рублей. Ведомство предписало строительной компании вернуть эти деньги.

Представители «Монолитинвеста» не согласились с такими выводами Стройнадзора и обратились в суд. Оспаривается как само отнесение названных расходов к нецелевым, так и сумма, фигурирующая в акте и предписании.

Вопрос о принятии заявления к производству будет решен в течение пяти рабочих дней.