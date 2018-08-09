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Красноярский застройщик судится со Стройнадзором из-за денег дольщиков
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Красноярский застройщик судится со Стройнадзором из-за денег дольщиков 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
В Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление строительной компании «Монолитинвест» к Службе строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края (Стройнадзору). Компания-исиец требует признать недействительным акт по итогам проверки, проведенной Стройнадзором, и предписания, выданного ведомством.
Стройнадзор некоторое время назад провел в «Монолитинвесте» проверку, которая выявила нецелевое использование средств дольщиков. Речь шла о сумме в 965,4 млн рублей. Ведомство предписало строительной компании вернуть эти деньги.
Представители «Монолитинвеста» не согласились с такими выводами Стройнадзора и обратились в суд. Оспаривается как само отнесение названных расходов к нецелевым, так и сумма, фигурирующая в акте и предписании.
Вопрос о принятии заявления к производству будет решен в течение пяти рабочих дней.
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