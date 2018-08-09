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Новая отличная дорога соединит улицы Лебедевского и Фадеева
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Новая отличная дорога соединит улицы Лебедевского и Фадеева 

Все новости Новосибирской области 29 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
800-метровый участок по улице Объединения — четыре полосы, тротуары, ливневая канализация и освещение. Дорога в скором времени напрямую соединит улицы Лебедевского и Фадеева.
Особенность этого участка в том, что проходит он по заболоченной местности. Поэтому в основании грунт заменяется на песок, проводится берегоукрепление. И теперь Ельцовка-2 преображается и напоминает красивую горную речку. Первого октября все работы должны быть закончены.
«Нужно доделать дренажи, опоры освещения, приступить к асфальтированию. Спасибо областной администрации — выделили 100 миллионов рублей на этот объект. Это действительно дало возможность нашим подрядчикам выполнить работы», — говорит начальник управления дорожного строительства мэрии Новосибирска Юрий Алексеевский.
Всего из областного бюджета дополнительно выделили 300 миллионов рублей. По поручения главы региона сумма направлена обеспечение безопасности дорожного движения.
«150 миллионов было выделено на объекты строительства и реконструкции — 100 миллионов на Объединения и 50 миллионов на улицу Титова, которая обеспечивает транспортную доступность микрорайон «Чистая слобода». Еще 150 миллионов рублей выделено на ремонт дорог, выбраны самые разрушенные участки», — рассказа врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Общая стоимость ремонта городских трасс в этом году — больше двух миллиардов. Львиная доля проходит по программе «Безопасные и качественные дороги».
«Сегодня в рабочем обсуждении программа 2019-2020 годов. Мы готовы выслушать все замечания и предложения от жителей Новосибирска и Новосибирской области», — продолжает Анатолий Костылевский.
Программа будет действовать до 2025 года. И задачи достаточно амбициозные — снизить объемы ямочного ремонта и ликвидировать колейность новосибирских трасс.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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