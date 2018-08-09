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В зал губернатора купят систему для видеоконференций за 25 миллионов рублей
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В зал губернатора купят систему для видеоконференций за 25 миллионов рублей 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Для зала, в котором губернатор проводит совещания, купят систему видеосвязи за 25 миллионов рублей
Краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявило аукцион о поставке оборудования для совещаний в зале губернатора. Из бюджета края на покупку видеоконференцсвязи выделяют 25 миллионов рублей. В правительстве Пермского края 59.ru объяснили такую стоимость. — Стоимость оборудования для аудио— и видеоконференц-системы зала совещаний рассчитана на основе нескольких коммерческих предложений пермских поставщиков. Закупка оборудования осуществляется под параметры конкретного конференц-зала, что означает поставку не серийного товара, а выполненного по индивидуальному заказу, — прокомментировали в аппарате Правительства Пермского края. — Учитываются технологические особенности оборудования, например, сам стол многосекционный, и его конструкция должна предусматривать возможность монтажа электронных компонентов для последующей установки аудио— и видеосистемы. Еще один параметр — качество используемых материалов. Например, техническим заданием предусмотрена шпонированная плита из мелко-дисперсионной фракции вместо древесно-стружечной плиты (ДСП), поскольку это продлит срок службы оборудования почти в два раза по сравнению со стандартными материалами, тем же ДСП. Кроме того, техническое задание включает в себя не только закупку конференц-оборудования, но также его доставку, сборку, настройку и ввод в эксплуатацию, а также эксплуатационное сопровождение в течение года. Доставка, настройка и сборка конструкции такого уровня требует специальных условий транспортировки и соответствующей квалификации технических специалистов.
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