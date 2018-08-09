В Набережных Челнах появятся два китайских завода

Два инвестиционных проекта китайской компании Haier одобрили на выездном заседании некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», которое состоялось в Чистополе.

Это завод по производству кухонного оборудования и стиральных машин, сообщает пресс-служба президента РТ. Оба завода построят в рамках челнинской ТОСЭР (территории опережающего социального-экономического развития). Деньги на подготовку инфраструктуры для этих инвестиционных проектов выделят из бюджетов Татарстана, моногорода Челны и «Фонда развития моногородов».

Проекты позволят диверсифицировать экономику моногорода.

Напомним, среди получивших статус ТОСЭР — Зеленодольск, Нижнекамск, Менделеевск, Чистополь. В промпарках сейчас готовится инфраструктура для инвесторов. Так, в Зеленодольске откроется производство палубного оборудования, электрооборудования, пластиковых труб, одежды, лекарств. Есть желающие производить катера и лодки.