В Набережных Челнах появятся два китайских завода 

Два инвестиционных проекта китайской компании Haier одобрили на выездном заседании некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», которое состоялось в Чистополе.
Это завод по производству кухонного оборудования и стиральных машин, сообщает пресс-служба президента РТ. Оба завода построят в рамках челнинской ТОСЭР (территории опережающего социального-экономического развития). Деньги на подготовку инфраструктуры для этих инвестиционных проектов выделят из бюджетов Татарстана, моногорода Челны и «Фонда развития моногородов».
Проекты позволят диверсифицировать экономику моногорода.
Напомним, среди получивших статус ТОСЭР — Зеленодольск, Нижнекамск, Менделеевск, Чистополь. В промпарках сейчас готовится инфраструктура для инвесторов. Так, в Зеленодольске откроется производство палубного оборудования, электрооборудования, пластиковых труб, одежды, лекарств. Есть желающие производить катера и лодки.
По прогнозам минэкономики РТ, статус ТОСЭР позволит создать за 10 лет в этих моногородах не менее 7 тысяч постоянных новых рабочих мест, привлечь не менее 76 резидентов с объемом инвестиций 23,7 млрд рублей, в том числе объемом капитальных вложений (без НДС) 19 млрд рублей.