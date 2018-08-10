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Вьетнамец продал «платиновый» номер за миллион долларов
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Вьетнамец продал «платиновый» номер за миллион долларов 

Игромания.ру 6 минут назад
Фото: Игромания.ру
Мань Тай из Вьетнама, можно сказать, реализовал «американскую мечту» — стал долларовым миллионером буквально за мгновение. Всё дело в том, что в его руках оказалась SIM-карта с уникальным «платиновым» номером 0909999999.
О сделке сообщило местное издание Zing.vn. Покупателем выступил некто господин Фуонг (Phuong), который ранее уже приобреталподобные номера. При этом новый владелец заявил, что будет использовать этот номер как горячую линию своей компании. Однако он готов продать его, если найдётся достаточно настойчивый клиент.
Со своей стороны, Мань Тай отметил, что переговоры о приобретении номера шли три дня и были весьма активными.
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