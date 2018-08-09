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Вьетнамец продал свою симку за миллион долларов
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Вьетнамец продал свою симку за миллион долларов 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Торговец строительными материалами в Сайгоне продал свою «супер-SIM-карту» за миллион долларов
Симку с номером 0909999999 Мань Тай продал дилеру особых телефонных номеров Тай Мин Фыонгу.
Сам Мань Тай купил эту карту у бизнесмена, занимающегося недвижимостью в провинции Нинь Бинь. По словам Фыонга, до этого она принадлежала еще шестерым вьетнамцам. Все они — успешные бизнесмены.
«Я так долго искал эту супер-SIM-карту и, наконец, получил. Но Фыонг неоднократно просил меня продать ее ему и я решился на это через три дня непрерывных переговоров»,
— рассказал Тай.
Сделка прошла в одном из телефонных магазинов Хошимина.
«Я буду использовать этот номер как горячую линию своей компании. Если кто-то будет так же настойчив, как и я, в желании получить этот номер, могу его и продать»,
— рассказал Фыонг.
По его словам, номер с семью девятками несет своему обладателю процветание и символизирует вечность. Во вьетнамской культуре 9 считается счастливым числом.
Тай Мин Фыонг — известный дилер «супер-симок». Известность он получил после того, как купил у другого бизнесмена номер 0989999999.
Источник: VnExpress
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