Вьетнамец продал свою симку за миллион долларов

Торговец строительными материалами в Сайгоне продал свою «супер-SIM-карту» за миллион долларов

Симку с номером 0909999999 Мань Тай продал дилеру особых телефонных номеров Тай Мин Фыонгу.

Сам Мань Тай купил эту карту у бизнесмена, занимающегося недвижимостью в провинции Нинь Бинь. По словам Фыонга, до этого она принадлежала еще шестерым вьетнамцам. Все они — успешные бизнесмены.

«Я так долго искал эту супер-SIM-карту и, наконец, получил. Но Фыонг неоднократно просил меня продать ее ему и я решился на это через три дня непрерывных переговоров»,

— рассказал Тай.

Сделка прошла в одном из телефонных магазинов Хошимина.

«Я буду использовать этот номер как горячую линию своей компании. Если кто-то будет так же настойчив, как и я, в желании получить этот номер, могу его и продать»,

— рассказал Фыонг.

По его словам, номер с семью девятками несет своему обладателю процветание и символизирует вечность. Во вьетнамской культуре 9 считается счастливым числом.

Тай Мин Фыонг — известный дилер «супер-симок». Известность он получил после того, как купил у другого бизнесмена номер 0989999999.

Источник: VnExpress