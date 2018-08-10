Из программы капремонта на Урале убрали 765 домов — что это значит

Из программы капремонта в Свердловской области исключили 765 многоквартирных домов, заявил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов

Здания были признаны аварийными или непригодными для капитального ремонта. Это составляет 2,7% от общего числа домов в региональной программе. Кроме того, в программу были включены 399 недавно построенных многоквартирников.

Как рассказала «АиФ-Урал» пресс-секретарь Регионального фонд содействия капремонту Свердловской области Евгения Гирш, 765 домов были исключены из программы с 2014 года. С декабря 2017 по август 2018 года количество таких зданий составляет 118. Больше всего их в Екатеринбурге (59). В основном это дома барачного типа, причём расположены они по всей территории города. Собственников таких строений будут расселять, а на их месте построят новое жильё. Из программы также вычёркивают дома, которые ранее попали в неё случайно. Возникает вопрос, вернут ли жильцам деньги, уже заплаченные ими за капремонт? «Согласно части 2 статьи 174 Жилищного кодекса РФ, если дом признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, средства направляются на снос здания или его реконструкцию, — пояснила Евгения Гирш. — У нас была идея перечислять уже выплаченные средства управляющим компаниям, чтобы они поддерживали дом в рабочем состоянии, пока жильцов не расселят, но данная норма в законе пока не прописана».

Стоит также отметить, что в области наибольшее количество домов было исключено из программы капремонта в Карпинске (15), Горноуральском ГО (10), Реже (10), Нижнем Тагиле (8).