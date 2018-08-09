Роспотребнадзор отчитался о результатах соблюдения антитабачного закона

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости Роспотребнадзор за первое полугодие 2018 года привлек к административной ответственности за нарушение антитабачного закона более 5,1 тысячи правонарушителей, общая сумма штрафов превысила 70 миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что за первые три месяца 2018 года привлек к административной ответственности 2 671 правонарушителей, а общая сумма назначенных административных штрафов превысила 30 миллионов рублей.

"За первое полугодие 2018 года в результате контрольно-надзорных мероприятий за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака к административной ответственности… привлечено 5177 правонарушителей… Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 70 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Добавляется, что всего с 15 ноября 2013 года привлечено к ответственности около 70 тысяч правонарушителей, включая 9,5 тысяч юридических лиц.