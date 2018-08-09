Роспотребнадзор выписал 70 млн рублей антитабачных штрафов

Должностные лица Роспотребнадзора за первое полугодие выписали штрафов за нарушение антитабачного законодательства более чем на 70 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении службы.

Всего к административной ответственности привлечены 5177 нарушителей, отмечается в релизе. В их числе 1514 граждан, 1561 продавец табачной продукции, 663 индивидуальных предпринимателя, 1439 юридических лиц.

С 15 ноября 2013 года (начала действия норм антитабачного законодательства) Роспотребнадзор привлек к ответственности около 70 тысяч правонарушителей, среди которых 9,5 тысячи юрлиц, говорится в сообщении.