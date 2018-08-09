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Нарушителей табачного закона в России наказали на 70 миллионов рублей
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Нарушителей табачного закона в России наказали на 70 миллионов рублей 

Авторадио 31 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Нарушителей антитабачного законодательства за полгода оштрафовали на 70 миллионов рублей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. К административной ответственности привлечены более 5 тысяч правонарушителей. Среди оштрафованных физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. По данным ведомства, всего с 15 ноября 2013 года закон о курении нарушили 70 тысяч человек. Только шестая часть из них — юрлица.
В результате употребления табака ежегодно в мире умирает около 6 млн человек. Согласно прогнозам ВОЗ, к 2030 году этот показатель превысит 8 млн человек в год.
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