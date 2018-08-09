Заядлые курильщики принесли российскому бюджету 70 миллионов

С начала 2018 года нарушители антитабачного законодательства принесли в государственную казну штрафов на 70 миллионов рублей. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что среди более чем 5 тысяч нарушителей числятся 1,5 тысячи граждан, 1,5 тысячи продавцов табачной продукции, 663 индивидуальных предпринимателя и 1,4 тысячи юрлиц.

С 15 ноября 2013 года, когда начало действовать антитабачное законодательство, к ответственности было привлечено около 70 тысяч правонарушителей, из которых 9,5 тысячи — юрлица.

Следует напомнить, что 30 июля президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий обязательную маркировку табачных изделий. Предполагается, что это позволит отследить оборот продукции и контролировать ее легальность.