Грунтовые дороги муниципалитетов Ростовской области приведут в порядок за счет бюджета

Эксперты обсудили прикладные задачи по реализации национального проекта на региональной экспертной площадке под председательством губернатора Василия Голубева . Проект реализуется согласно майским указам президента в 2018 году. Создание безопасных и качественных автодорог является национальным приоритетом правительства РФ

Одним из важнейших направлений для дорожной сети Ростовской агломерации является инвентаризация и закрепление за муниципалитетами грунтовых дорог общего пользования. Большинство из них нуждается в ремонте, однако выделить бюджетные средства на приведение в порядок бесхозных участков пути невозможно.

В течение следующих шести дет в рамках нацпроекта в Ростовской области планируется значительно, до 85%, увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

«Траснспортное обслуживание — это часть стратегических целей, которые определены в майском указе президента. И для нас принципиальным является синхронизация развития дорожного хозяйства, транспортной системы и экономики» — резюмировал Василий Голубев.

Программа «Безопасные и качественные дороги» реализуется в регионе не первый год. Только в 2018 году будет отремонтировано около 130 км автодорог регионального и муниципального значения в 11 муниципалитетах региона. Средства поступают из федерального и областного бюджетов. Это отличный стимул для дальнейшего развития инфраструктуры региона с точки зрения логистики и новых экономических перспектив — уверены власти.