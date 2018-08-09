Сбербанк на Южном Урале начал принимать платежи в пользу «МРСК Урала»

Сбербанк заключил договор на оказание услуг по переводу денежных средств абонентов с новым гарантирующим поставщиком электроэнергии в Челябинской области — ОАО «МРСК Урала» . Порядок учета и оплаты электроэнергии потребителями остается прежним. Кроме того, у абонентов сохраняются номера лицевых счетов и платежи, как и прежде, будут осуществляться без комиссии.

Оплатить электроэнергию можно с помощью мобильного приложения и интернет-банка Сбербанк Онлайн, в том числе отсканировав QR-код на квитанции, а также в офисах Сбербанка или в банкомате. Для оплаты необходимо указать только номер лицевого счета абонента, который после смены гарантирующего поставщика остается прежним. Для прямой оплаты новому поставщику услуг в Сбербанк Онлайн уже выведена отдельная кнопка «МРСК УРАЛА», которая находится в разделе «Электроэнергия» («Переводы и платежи» — «ЖКХ и домашний телефон» — «Электроэнергия»). Также при совершении платежей через Сбербанк абоненты могут передать показания счетчиков.

«На текущий момент более 250 000 южноуральцев осуществляют платежи за электроэнергию, используя возможности Сбербанка. Вместе с «МРСК Урала» мы проверили серию подготовительных мероприятий для комфортного перехода жителей на сотрудничество с новым поставщиком электроэнергии. На этой неделе Сбербанк завершает переходный процесс, в том числе, для клиентов с подключенным «Автоплатежом». Тем абонентам, которые оплачивают электричество с помощью этой услуги, с номера 900 поступит смс-уведомление с предложением переподключить «Автоплатеж» на новую компанию», — говорит Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.