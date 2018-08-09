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Сбербанк на Южном Урале начал принимать платежи в пользу «МРСК Урала»
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Сбербанк на Южном Урале начал принимать платежи в пользу «МРСК Урала» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сбербанк заключил договор на оказание услуг по переводу денежных средств абонентов с новым гарантирующим поставщиком электроэнергии в Челябинской области — ОАО «МРСК Урала». Порядок учета и оплаты электроэнергии потребителями остается прежним. Кроме того, у абонентов сохраняются номера лицевых счетов и платежи, как и прежде, будут осуществляться без комиссии.
Оплатить электроэнергию можно с помощью мобильного приложения и интернет-банка Сбербанк Онлайн, в том числе отсканировав QR-код на квитанции, а также в офисах Сбербанка или в банкомате. Для оплаты необходимо указать только номер лицевого счета абонента, который после смены гарантирующего поставщика остается прежним. Для прямой оплаты новому поставщику услуг в Сбербанк Онлайн уже выведена отдельная кнопка «МРСК УРАЛА», которая находится в разделе «Электроэнергия» («Переводы и платежи» — «ЖКХ и домашний телефон» — «Электроэнергия»). Также при совершении платежей через Сбербанк абоненты могут передать показания счетчиков.
«На текущий момент более 250 000 южноуральцев осуществляют платежи за электроэнергию, используя возможности Сбербанка. Вместе с «МРСК Урала» мы проверили серию подготовительных мероприятий для комфортного перехода жителей на сотрудничество с новым поставщиком электроэнергии. На этой неделе Сбербанк завершает переходный процесс, в том числе, для клиентов с подключенным «Автоплатежом». Тем абонентам, которые оплачивают электричество с помощью этой услуги, с номера 900 поступит смс-уведомление с предложением переподключить «Автоплатеж» на новую компанию», — говорит Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.
Также Сбербанк продолжает принимать платежи в адрес ПАО «Челябэнергосбыт» за электроэнергию, полученную в июне, а также платежи в счет погашения задолженности прежнему поставщику за предыдущие периоды. Оплата производится также через все платежные каналы Сбербанка — офисы, банкоматы, Сбербанк Онлайн и по QR-коду на платежном документе. Кроме того, через Сбербанк можно заплатить за электричество и по «Системе Город» любым удобным способом — по адресу, по номеру лицевого счета или виртуальной кары «Системы Город». Лицевые счета абонентов и реквизиты ПАО «Челябэнергосбыт» при этом остались прежними.
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