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Распечатки достаточно, чтобы подтвердить нулевую ставку по НДС
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Распечатки достаточно, чтобы подтвердить нулевую ставку по НДС 

Время бухгалтера 1 час назад
Центральный аппарат ФНС РФ напомнил предпринимателям и инспекциям, что в числе документов, нужных, чтобы подтвердить нулевую ставку по НДС, в налоговую среди прочих сдается и таможенная декларация.
НК РФ на этот счет говорит следующее: при продаже товаров из списка, приведенного в пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ, компания должна предоставить чиновникам копию экспортной декларации с отметками таможни, выпустившей продукцию, и отметкой таможни места убытия, то есть той, через которую товар вывезли за пределы РФ.
Если декларация оформлена только в цифровом виде, то плательщик, подтверждая нулевую ставку НДС, может распечатать копию этой декларации и предоставить ее налоговикам. Отметки таможни, оформившей экспорт, на такой декларации не нужны. На бумаге должны стоять только пометки места убытия.
Распечатать копию документа можно или из личного кабинета участника ВЭД, или при помощи программ, имеющих доступ к инфосистеме таможни. В налоговую такую распечатку представляют заверенной плательщиком.
ПИСЬМО ФНС РФ от 31.07.2018 № СД-4-3/14795@ «О ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ПОДТВЕРЖДЕНИИ НУЛЕВОЙ СТАВКИ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ»
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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