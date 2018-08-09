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В регионе увеличено количество объектов, благоустраиваемых по программе «Формирование комфортной городской среды»
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В регионе увеличено количество объектов, благоустраиваемых по программе «Формирование комфортной городской среды» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Таким образом, в итоговый расширенный план на 2018 г. вошли 402 дворовые территории и 153 общественных пространства, вместо 388 и 151 соответственно (программа корректировалась несколько раз).
Напомним, реализация в Самарской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» находится под личным контролем главы региона Дмитрия Азарова. Главам муниципальных образований поставлена задача обеспечить завершение всех работ по объектам, запланированным к благоустройству по программе на 2018 г., до 1 сентября.
"Еще раз хочу обратить внимание — срывов быть не должно — ни по срокам, ни по качеству. Личный контроль всех глав, встречи с населением, выезды, где есть недоделки", — подчеркнул Дмитрий Азаров 11 июля на очередном заседании межведомственной комиссии по реализации проекта в Самарской области.
Кроме того, Дмитрий Азаров поставил задачу на всех этапах выполнения работ учитывать мнения жителей и особое внимание уделить общественному контролю. Так руководителям муниципалитетов поручено работать совместно с представителями ОНФ, которые осуществляют мониторинг благоустройства.
"Я призываю жителей города к активному участию и в самих работах, и в контроле качества, потому что без общественного внимания не обойтись. Без подписей старшего по дому, общественного совета работы не должны приниматься", — отметил Глава региона.
На момент 11 июля 2018 г. на 149 дворовых территориях работы были завершены. По состоянию на 8 августа 2018 г. благоустроены 219 дворовых территорий и 12 общественных пространств, на остальных объектах, по информации муниципалитетов, в основном отмечается высокая степень готовности.
В рамках реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Самарской области в 2018 году на благоустройство дворовых и общественных пространств предусмотрены финансовые средства в размере 1 082,14 млн рублей, в том числе: средства федерального бюджета — 573,40 млн рублей; средства областного бюджета — 508,74 млн рублей Также предусмотрено софинансирование проекта из средств муниципальных образований в размере не менее 10%.
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