Что мешает строить качественные дороги в Сибири

В советские времена дорожники хорошо знали, что их ожидает в ближайшие три года. Сейчас тоже есть долговременные программы развития дорожного строительства. Но все осложняется практикой торгов. Мы работаем в суровых сибирских условиях — с мая по октябрь необходимо качественно выполнить все годовые объемы. Поэтому к апрелю материалы должны быть завезены к месту проведения работ. А мы не можем этого сделать — нужно ждать проведения аукционов, которые неизвестно, кто выиграет. Торги — механизм, наверное, неплохой, но нашей отрасли большой пользы он не приносит.

Подрядчик уже в августе должен знать, что ему делать следующим летом, и в соответствии с этим он будет организовывать работу зимой. Во-первых, зимой все необходимые для дорожного строительства материалы дешевле. Во-вторых, из-за морозов дороги твердеют, и благодаря «зимней амнистии» можно перевозить на тридцать процентов больше грузов. А когда строительство ведется с колес, то иногда мы сами себе вредим: одну дорогу строим, а другую разрушаем, завозя необходимые материалы. Производители щебней говорят: мы готовы не повышать цены на свою продукцию, если вы гарантируете объемы ваших заказов на три-пять лет. А как мы можем это сделать без нарушения нынешних законов?

Когда подрядчик знает перспективы на два-три года вперед, он может спокойно брать кредиты (хотя по поводу банковской процентной ставки есть вопросы), заниматься проектированием. Но вместо этого он теряет время и нервы в борьбе фирмами-одно-дневками. ФЗ-44 настолько суров, что мы ничего не можем сделать против человека с одной ручкой в кармане. Он выигрывает тендер, а потом не знает, как и чем ему делать дороги. Нельзя опускать цену на торгах ниже сметной стоимости, прошедшей госэкспертизу и реально отражающей цены сегодняшнего дня. Если подрядчик роняет цену ниже, он обязательно начинает экономить на качестве.

Вторая, тоже очень серьезная проблема — нехватка средств. Сегодня в территориальном дорожном фонде мы имеем пятую часть той суммы, которая нужна для полноценного ремонта дорог. Финансирование находится на уровне 2016 года. Дополнительный отпечаток накладывают инфляция и удорожание стройматериалов — битума, щебня, горючего. В России работает много прекрасных целевых программ, но почему дорожное строительство финансируется по остаточному принципу? Не будет нормальных дорог — будут проблемы и со скорой помощью, и пожарной службой, и со многим другим. Ничего вечного нет. Мы сейчас много работаем в Барнауле, но в крае дороги тоже требуют неотложного внимания, некоторым из них по двадцать лет. Получается латание тришкиного кафтана. Нынешняя холодная и дождливая весна породила в конце марта сложный и во многом необычный паводок и принесла нам дополнительную головную боль по ремонту размытых дорог и 39 поврежденных мостов.

На Алтае есть все, чтобы строить отличные дороги — опытные специалисты, техника, желание. Но не хватает финансирования. И работать можно без лишней нервотрепки с различными проверяющими структурами. Довели план, дали финансирование — работай. Не справляешься — уходи.