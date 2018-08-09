Суд вновь рассмотрит апелляцию ростовских властей к застройщику площади Ленина

Во вторник, 8 августа, в Ростове-на-Дону состоялось очередное слушание в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде по иску городского департамента архитектуры и градостроительства к ООО «Московская строительная компания» ("МСК"), выступающим потенциальным застройщиком спорного участка на площади Ленина. Как сообщает «Коммерсантъ-Юг», судебная коллегия вынесла постановление о рассмотрении дела заново по причине смены одного из судей. Разногласия между чиновниками ростовской администрации и компанией возникли в конце 2017 года. После того как власти отказали в выдаче разрешения на строительство 22-этажного жилого здания на месте старого фонтана перед гостиницей «Амакс», ООО «МСК» обратилось в суд с требованием об отмене такого решения. Арбитражный суд исковые требования удовлетворил, обязав представителей администрации ещё раз рассмотреть проект застройщика. Не согласившись с подобным исходом дела, департамент архитектуры и градостроительства в феврале текущего года подал апелляционную жалобу в феврале текущего года, где значилось требование об отмене решения Арбитражного суда Ростовской области. Помимо городских чиновников, не одобривших проект строительства многоэтажки, перспектива уничтожения фонтана и сквера на площади Ленина вызвала широкий общественный резонанс. Ранее горожанами была создана петиция, призывающая остановить застройку.