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В рязанских многоэтажках установят новые лифты на 183 млн рублей. Адреса
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В рязанских многоэтажках установят новые лифты на 183 млн рублей. Адреса 

АиФ Рязань 19 минут назад
Фото: АиФ Рязань
На портале госзакупок размещен электронный аукцион на установку лифтов в Рязани и Сасове.
Согласно аукционной документации, новые лифты в рамках капитального ремонта установят в 30 многоэтажных домах Рязани (88 лифтов) и одной многоэтажке в городе Сасово (три лифта).
По техническому заданию лифты должны быть оборудованы кнопками со шрифтом Брайля, сигнальным вызовом, светодиодным освещением, гонгом, зеркалами и фотозавесой. Стоимость всех работ составит 183 584 795 рублей.
После заключения контракта, подрядчик обязан заменить лифты в течение 67 дней.
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