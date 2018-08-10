В рязанских многоэтажках установят новые лифты на 183 млн рублей. Адреса

На портале госзакупок размещен электронный аукцион на установку лифтов в Рязани и Сасове.

Согласно аукционной документации, новые лифты в рамках капитального ремонта установят в 30 многоэтажных домах Рязани (88 лифтов) и одной многоэтажке в городе Сасово (три лифта).

По техническому заданию лифты должны быть оборудованы кнопками со шрифтом Брайля, сигнальным вызовом, светодиодным освещением, гонгом, зеркалами и фотозавесой. Стоимость всех работ составит 183 584 795 рублей.

После заключения контракта, подрядчик обязан заменить лифты в течение 67 дней.