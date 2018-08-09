Сургутян научат управлять многоквартирными домами

Обучающие семинары для собственников многоквартирного жилья проведут в Сургуте. Так, собственников научат как правильно заключать договоры, изменять структуру платы за ЖКУ, а также как выстраивать работу по энергосбережению дома.

Как сообщает ugra-news, семинары для югорчан проведут специалисты-практики из организаций ЖКХ, а также разработчики законодательной базы.

Отметим, что каждый семинар будет длиться 8 часов. Участникам по итогам работы выдадут специальные сертификаты. Первый семинар пройдет 24 августа на ул. Гагарина, 11, каб. 319 и будет посвящена теме «Организация работ по энергосбережению в многоквартирном доме. Заключение энергосервисных контрактов (договоров)».

Также еще два семинара пройдут в сентябре и ноябре. Заявки на участие в семинарах принимаются по телефону: 230-934 или по форме на электронный адрес: nikulin@admsurgut.ru