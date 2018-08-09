Ещё
Сургутян научат управлять многоквартирными домами
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курс доллара превысил 66 рублей
Курс доллара превысил 66 рублей
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.65
$
64.05
76.20
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.47
+0.10 Золото
1213.84
–0.02 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1594
–0.0048
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Сургутян научат управлять многоквартирными домами 

АиФ Югра 50 минут назад
Фото: АиФ Югра
Обучающие семинары для собственников многоквартирного жилья проведут в Сургуте. Так, собственников научат как правильно заключать договоры, изменять структуру платы за ЖКУ, а также как выстраивать работу по энергосбережению дома.
Как сообщает ugra-news, семинары для югорчан проведут специалисты-практики из организаций ЖКХ, а также разработчики законодательной базы.
Отметим, что каждый семинар будет длиться 8 часов. Участникам по итогам работы выдадут специальные сертификаты. Первый семинар пройдет 24 августа на ул. Гагарина, 11, каб. 319 и будет посвящена теме «Организация работ по энергосбережению в многоквартирном доме. Заключение энергосервисных контрактов (договоров)».
Также еще два семинара пройдут в сентябре и ноябре. Заявки на участие в семинарах принимаются по телефону: 230-934 или по форме на электронный адрес: nikulin@admsurgut.ru
АиФ Югра: последние новости
Чудеса случаются! Как сургутские дачники победили «Газпром» В Ханты-Мансийском НПФ назначили нового руководителя Пенсионеры получат по 5000 рублей, чтобы подключить цифровое телевидение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль стремительно рухнул вниз401
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США597
Названы причины обрушения рубля20
Купившим квартиры россиянам раздадут мебель1
России хотят запретить использование доллара684
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение