Жаловаться можно! «Народная приёмная» 3-10 августа

Продолжает работать «Народная приёмная Саратов 24». О самых вопиющих проблемах жителей области мы рассказываем в эфире, а полный перечень обращений будет опубликован в ближайшем выпуске газеты «Провинциальный телеграфЪ».

Саратовец Сергей говорит, что на улице Клочкова ведется строительство коммерческого ларька. Возводят стены посреди проезжей части. Там же горы мусора.

Жители двадцатого дома по улице Международная жалуются на дискотеки рядом с их домами. Молодые люди на машинах громко слушают музыку по ночам. Орут и дерутся. Участковый бездействует, сетует горожане.

Елена Ермошенко из Балашова рассказала, что на улице Орджоникидзе 1 их сосед снёс во дворе детскую площадку. Делает парковку. Говорит, что мужчина уже срубил дерево, выкопал колёса с площадки, готовится уложить асфальт.

Мария задаётся вопросом, почему студенты технического университета имеют право на льготные проездные, а лицеисты при Политехе — нет. Говорит, надоело ездить за свой счёт.

Игорь из Энгельса просит остановить строительство православной церкви в Приволжском посёлке. По словам мужчины, священники

оккупировали местную парковку и детскую площадку. По его словам, большинство жителей посёлка недовольны.

Надежда Ивановна из Саратова жалуется на отвратительное обслуживание в Пенсионном фонде Ленинского района.