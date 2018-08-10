Ещё
Жаловаться можно! «Народная приёмная» 3-10 августа
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.25
$
67.50
76.91
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.80
–0.19 Золото
1211.30
–0.05 РТС
1056.93
–0.63
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1397
–0.0257
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Жаловаться можно! «Народная приёмная» 3-10 августа 

САРАТОВ24 44 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
Продолжает работать «Народная приёмная Саратов 24». О самых вопиющих проблемах жителей области мы рассказываем в эфире, а полный перечень обращений будет опубликован в ближайшем выпуске газеты «Провинциальный телеграфЪ».
Саратовец Сергей говорит, что на улице Клочкова ведется строительство коммерческого ларька. Возводят стены посреди проезжей части. Там же горы мусора.
Жители двадцатого дома по улице Международная жалуются на дискотеки рядом с их домами. Молодые люди на машинах громко слушают музыку по ночам. Орут и дерутся. Участковый бездействует, сетует горожане.
Елена Ермошенко из Балашова рассказала, что на улице Орджоникидзе 1 их сосед снёс во дворе детскую площадку. Делает парковку. Говорит, что мужчина уже срубил дерево, выкопал колёса с площадки, готовится уложить асфальт.
Мария задаётся вопросом, почему студенты технического университета имеют право на льготные проездные, а лицеисты при Политехе — нет. Говорит, надоело ездить за свой счёт.
Игорь из Энгельса просит остановить строительство православной церкви в Приволжском посёлке. По словам мужчины, священники
оккупировали местную парковку и детскую площадку. По его словам, большинство жителей посёлка недовольны.
Надежда Ивановна из Саратова жалуется на отвратительное обслуживание в Пенсионном фонде Ленинского района.
САРАТОВ24: последние новости
В Энгельсе у должников за электроэнергию отобрали телевизоры и другую технику В Заводском районе расселят жителей двух домов На сегодня в муниципальную собственность возвращено 60 земельных участков
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп начал «крушить» валюты союзников России369
«Если поезда в Россию отменят, случится коллапс»
Путин выступит с заявлением по пенсионной реформе968
«Делиться надо»: почему у бизнеса хотят изымать деньги
ВТО поддержала Россию в споре с ЕС5
Видео
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение