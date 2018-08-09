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Каменский район не усвоил уроки Мартюша
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Каменский район не усвоил уроки Мартюша 

Уралинформбюро 24 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Более 40% коммунальных сетей в муниципалитетах Свердловской области изношены и нуждаются в замене. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в областном департаменте информационной политики.
Столь тревожный вывод сделан в ходе анализа отопительного сезона 2017/2018 годов и мероприятий по подготовке региона к новому отопительному сезону — которые ведутся под контролем главного федерального инспектора по Свердловской области Данилы Трубинова.
По данным областного минэнертегикии и ЖКХ, минувший сезон в целом прошел организованно и без серьезных аварийных ситуаций. Количество технологических ЧП по сравнению с предыдущим периодом снизилось на 6,9% и на 25% упало количество аварий, на ликвидацию которых потребовалось более суток.
При этом серьезные нарушения в работе отопительных сетей выявлены в 41 муниципальном образовании. Самый яркий пример — поселок Мартюш, села Колчедан, Позариха и Сосновское (Каменский ГО), «прославившиеся» длительным отключением теплоснабжения из-за нарушения целостности магистрали в январе-феврале 2018 года.
На устранение этой проблемы и подготовку региона к сезону 2018/2019 годов власти Свердловской области собираются выделить 4,6 миллиарда рублей (в том числе 50 миллионов рублей — на модернизацию коммунального хозяйства Каменского ГО).
На данный момент отремонтировано 4 845 километров тепловых сетей, что составляет 65,2% от запланированного объема. Также в целях оперативной ликвидации ЧП в регионе сформировано 915 аварийных бригад, в распоряжении которых 1 867 единиц спецтехники.
По состоянию на август к отопительному сезону готово 35,3 миллиона квадратных метров жилья в регионе, что составляет 55,7% от общей площади жилищного фонда. Лучше всего подготовка жилфонда движется в Нижней Салде, а сложнее всего — в Горноуральском, Каменском и Кировградском ГО.
Ранее по теме: Свердловские энергетики пустят почти 300 миллионов в «трубу»
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