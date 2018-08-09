Сумма штрафов за нарушения антитабачного закона за полгода превысила 70 млн рублей 

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказали о результатах надзора за соблюдением антитабачного законодательства за первые шесть 2018 года. Об этом пишет «Коммерсант».
Всего к административной ответственности привлекли 5177 человек. Общая сумма штрафов превысила 70 миллионов рублей.
Антитабачный закон действует в России с 1 июня 2013 года. Согласно постановлению, запрещено курить в кафе и ресторанах, в образовательных и здравоохранительных учреждениях, в спортивных и культурных местах, а также на детских площадках, вокзалах, рынках и в аэропортах.