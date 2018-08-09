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На ремонт ярославских дорог выделили еще 400 млн рублей
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На ремонт ярославских дорог выделили еще 400 млн рублей 

АиФ 10 минут назад
Фото: АиФ
В Ярославле начался ремонт автомобильных дорог на дополнительные 400 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства. Муниципальный контракт на выполнение всех работ заключен с вологодским предприятием ООО «Дорожное управление».
В настоящее время на улице Панина и на участке улицы Гагарина от Юго-Западной окружной дороги до дома №70 уже фрезеруют покрытие. Сразу после этого рабочие приступят к асфальтировке большими «картами», захватом по 100 метров каждая. Полностью ремонт этих объектов власти планируют завершить в течение десяти дней.
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