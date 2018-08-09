На Сахалине проверили работу Фонда капитального ремонта

География этих жалоб довольно обширна, но межведомственная группа проехала по муниципалитетам только юга Сахалина. И пришла к выводам: брак есть, причины повсюду примерно схожи — недостаточный контроль за ходом работ со стороны ФКР. В итоге подрядчики не соблюдают технологии, применяют непроектные, дешевые материалы.

— Качество достигается за счет четкого следования технологиям и применения добротных материалов. Для Сахалина, с его повышенной влажностью, это особенно актуально. К примеру, толщина лакокрасочного покрытия должна быть не менее 120 микрон, а на практике встречается в несколько раз меньше. Такой лист в нашем климате просто сгниет, — говорит Роман Казбан. — По тем документам, которые представил фонд, определить достоверность применения тех или иных материалов чаще всего затруднительно.

В одном случае подрядчику пришлось полностью заменить фасадную систему. Правда, чтобы добиться этого, ассоциации потребовалось привлечь две сертифицированные лаборатории. В своих заключениях эксперты написали, что примененный на фасаде утеплитель не соответствует ни ГОСТам, ни проекту, ни техническим свидетельствам держателя фасадной системы.

Одновременно лабораторные проверки проводит и министерство ЖКХ Сахалинской области.

— В апреле мы создали комиссию, чтобы понять причину, по которой на некоторых фасадах начала отслаиваться краска. Такие факты имели место в ряде городов: Корсакове, Шахтерске, Охе, Южно-Сахалинске. Провели две экспертизы, первое заключение получено. Оказалось, что проектировщики выбрали не то лакокрасочное покрытие, — говорит министр Дмитрий Зайцев

Чтобы впредь избежать подобных ошибок, министерство намерено зонировать применение строительных материалов по районам острова. Например, на западном побережье с его повышенной влажностью и ветрами должны применяться более стойкие к коррозии стройматериалы.

Другой вывод, сделанный ассоциацией строителей после проверок на местах, — дефектные ведомости составляются слишком общие, без учета состояния каждого дома. Вот выдержка из протокола комиссии, проверившей здания в Долинске, селах Быков и Углезаводск: «Не представлены дефектные ведомости и акты техосмоторов, которые являются исходным материалом для задания на проектирование. Проект не привязан к конкретным домам, не содержит теплотехнических расчетов. Запланированная сумма контракта в Углезаводске 9,4 миллиона рублей, фактически 20,2 миллиона рублей. По представленной исполнительной документации невозможно идентифицировать работы и материалы».

Областное министерство ЖКХ намерено усилить строительный контроль, привлекая для этого сторонние организации на принципах аутсорсинга. Уже начались аукционы по отбору таких компаний

— Мы не увидели документов, которые обосновывали бы спецификацию работ и их объем, — пояснил генеральный директор ассоциации «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский. — А как без дефектных ведомостей решать, что требуется выполнить именно на этом доме?

Министерство ЖКХ с мнением ассоциации согласилось и, по словам Дмитрия Зайцева, уже разработало и направило в муниципалитеты типовые акты обследования для всех объектов, включая жилфонд.

Сошлись общественники и чиновники и во взглядах на организацию технического контро­ля. Согласно законодательству технический заказчик капитального ремонта, то есть ФКР, обязан контролировать подрядчиков на каждом этапе, но чаще всего, считают в ассоциации, сотрудники фонда появляются на объектах, чтобы принять уже готовые работы, когда невозможно проверить, к примеру, тот ли утеплитель «зашит» под фасадом.

— Может быть, имеет смысл функцию строительного контро­ля частично передавать на аутсорсинг? — рассуждает Валерий Мозолевский. — Есть же опыт в других регионах, к примеру, в Татарстане. Там служба технического заказчика выведена за рамки фонда.

Усилить строительный конт­роль, привлекая для этого сторонние организации на принципах аутсорсинга, в министерстве намерены в самое ближайшее время. Ведомство уже проводит аукционы по отбору таких компаний. А вот претензии общественников по поводу того, что в прошлом году один подрядчик освоил четверть всего объема работ по капитальным ремонтам многоквартирных домов, министр считает необоснованными.

— Аукционы играются вполне прозрачно, в соответствии с законодательством, — говорит Дмитрий Зайцев. — В прошлом году областной фонд был четвертым в стране по полноте выполнения краткосрочной программы капремонта. Это о чем-то говорит.

По словам и.о. генерального директора ФКР Сахалинской области Натальи Мизининой, в 2016-2017 годах стоимость краткосрочной программы составляла свыше 3,5 миллиарда рублей.

Кстати, к самому руководителю у строительной ассоциации тоже есть претензии. Почему из десяти работников фонда в национальный реестр специалистов по организации строительства внесены только три фамилии? Недостаточно квалификации? Почему «у руководителя областного фонда нет высшего профильного образования и стажа работы в строительстве, как того требует постановление правительства Сахалинской области (№ 536 от 10.11.2014 г.)»? ФКР в ответ рекомендовал «Сахалинстрою» вспомнить «и о иных членах своей организации», намекая на то, что некоторые бракоделы, на головы которых ассоциация обрушивает свой праведный гнев, одновременно (как, кстати, и сам фонд) являются ее членами.