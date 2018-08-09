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Как в Костроме можно не платить за аренду офиса?
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Как в Костроме можно не платить за аренду офиса? 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
15 августа Бизнес-центр Костромской области приглашает предпринимателей на торжественное открытие коворкинг-центра, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Что же такое, коворкинг-центр?.
В широком смысле коворкинг понимается, как организация труда людей с разной занятостью. На практике — это коллективный офис, который оборудован всем необходимым для работы, сдается в аренду любому желающему на необходимый период — несколько часов, день, неделю, месяц и т. д.. Второе урбанистическое значение термина коворкинг предполагает создание городских пространств для творческого объединения и взаимодействия людей. Часто для этих целей занимаются места, которые потеряли свое прямое назначение: заводские цеха и школы.
Это не экономия затрат на аренду офиса, а полное их отсутствие.
Основными причинами бурного развития коворкинга в мире являются тенденции к аутсорсингу и фрилансу в некоторых профессиональных областях.. В связи с тенденцией роста стоимости недвижимости, это выгодно и начинающим предпринимателям. Именно поэтому коворкинг интересен в первую очередь тем, кто работает удаленно или только начинает свой бизнес.
В рамках поддержки предпринимательства можно получить полностью оборудованное рабочее место бесплатно. Коворкинг-центр находится по адресу ул. Локомотивная, 2, 5 этаж на базе Бизнес-центра Костромской области.
В программе мероприятия:
11.00 — 11.15 — Приветственное слово заместителя губернатора Юрия Макова;
11.15 — 11.30 — Знакомство с форматом коворкинга. Тестирование рабочих мест резидентами коворкинг-центра;
11.30 — 12.30 — Семинар «Проверка контрагентов как часть системы оптимизации финансовых ресурсов предприятия».
Ведущая: Директор АНО ДПО «Институт Безопасности Бизнеса», генеральный директор «Центра судебных экспертиз и аудита», практикующий аттестованный аудитор с 17-летним стажем, сертифицированный судебный эксперт, Алла Бубнова
12.30-12.45— Кофе— брейк. Нетворкинг
12.45. -14.00 Семинар «Типичные ошибки в договорной работе. Как вести себя при проведении проверок. Трудовые споры».
Ведущие: руководитель Юридического бюро Кирсанова, практикующий юрист с опытом работы более 20 лет, арбитражный управляющий РФ Валерий Кирсанов;
Исполнительный директор Юридического бюро Кирсанова, практикующий юрист с опытом работы более 20 лет, трудовой арбитр (посредник) при оказании содействия в урегулировании коллективных трудовых споров в организациях Юлия Федорина.
С 12.30 до 14.00 будут осуществляется бесплатные консультации для предпринимателей по правовым вопросам Юридическим бюро Кирсанова, в том числе на тему брачно-семейных отношений и рисков для бизнеса: как семейные отношения могу влиять на бизнес, раздельный режим владения имуществом: брачный договор и соглашение о разделе, какие сделки могут быть оспорены супругом/супругой, ответственность совместным имуществом по долгам предприятия.
Для того чтобы стать резидентом коворкинг-центра любой начинающий предприниматель может заполнить заявку-договор и получить офисные услуги для старта и развития своего бизнеса.
Резидентам коворкинг-центра будут предложены:
· оборудованные рабочие места с мебелью, персональными компьютерами, принтером, сканером, шкафом для одежды, зоной для переговоров, высокоскоростным Интернетом
· использование комнаты для переговоров, малого конференц-зала 1 час/день.
· пользование бизнес-библиотекой учреждения
· бесплатное посещение мероприятий, семинаров, тренингов;.
Горячая линия: +7 (4942) 423-583
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