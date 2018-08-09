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«Синема парк» запускает нове карты лояльности для клиенов
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«Синема парк» запускает нове карты лояльности для клиенов 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
С девятого августа в кинотеатрах «Синема Парк» ("Фантастика" и «Седьмое небо») будут выдаваться новые бонусные карты лояльности.
Бонусы накапливаются при посещении кинотеатра или кинобара, их можно будет тратить на последующие посещения и покупки в кинотеатре.
Насмотри на кино-бонусы: получай подарки, спецпредложения и до 20% от суммы покупок на бонусный счет с новой картой лояльности «Территория кино».
Получить карту можно, приобретая билеты в кассах кинотеатра Синема Парк или пройдя по ссылке.
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Фото: Архив «Синема Парк»
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